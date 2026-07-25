НОВОСТИ
Пресс-релиз о пятом рабочем дне и закрытии 3-го пленума ЦК КПВ XIV созыва
Центральный комитет и делегаты обсудили и высказали мнения по трём вопросам:
(1) Доклад о предварительных итогах одного года функционирования общей организационной модели политической системы и двухуровневой модели местной администрации.
(2) Доклад о социально-экономическом положении за первые шесть месяцев года и основных направлениях, ключевых задачах на последние шесть месяцев 2026 года.
(3) Доклад о работе по партийной строительству и политической системе за первые шесть месяцев года и направлениях, задачах на последние шесть месяцев 2026 года.
Политбюро и Секретариат провели заседание, рассмотрели и высказали мнения по докладам о принятии во внимание замечаний и разъяснении мнений Центрального комитета, высказанных в ходе обсуждений.
2. Во второй половине дня товарищ Чан Тхань Ман, член Политбюро, Председатель Национального собрания (НС), от имени Политбюро руководил заседанием Пленума. Центральный комитет и делегаты приняли участие в заключительном заседании Пленума в зале заседаний, заслушав доклады Политбюро о принятии во внимание замечаний и разъяснении мнений по вопросам, обсуждённым и предложенным Центральным комитетом.
Товарищ Чан Кам Ту, член Политбюро, постоянный член Секретариата, от имени Политбюро представил доклад о принятии во внимание замечаний и разъяснении мнений Центрального комитета по группе вопросов, касающихся партийного строительства.
Товарищ Ле Минь Хынг, член Политбюро, Премьер-министр Правительства, от имени Политбюро представил доклад о принятии во внимание замечаний и разъяснении мнений Центрального комитета по группе вопросов, касающихся социально-экономического развития и развития страны.
Товарищ Лыонг Там Куанг, член Политбюро, Министр общественной безопасности, от имени Политбюро представил доклад о принятии во внимание замечаний и разъяснении мнений Центрального комитета по группе вопросов, касающихся построения безопасного общества и национальной безопасности.
Центральный комитет обсудил данные вопросы, высказал свои мнения и путём голосования принял Резолюцию 3-го пленума ЦК КПВ XIV созыва.
Товарищ Генеральный секретарь, Президент государства То Лам выступил с заключительной речью на Пленуме.
3. ЦК КПВ призвал всю Партию, весь народ и всю армию продолжать развивать славные патриотические традиции; укреплять единство и сплочённость, совместно прилагать усилия; повышать волю к самостоятельности и самоусилению, обновлению и творчеству; стремиться преодолеть все трудности и вызовы, решительно обеспечивая успешную реализацию Резолюции XIV Всевьетнамского партийного съезда.