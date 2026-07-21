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Пресс-релиз о первом дне работы 3-го Пленума ЦК КПВ XIV созыва

Утром 20 июля 2026 года в Ханое открылся 3-й Пленум Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама XIV созыва.
  Церемония открытия 3-го Пленума ЦК КПВ XIV созыва. Фото: ВИА  
Утром, перед церемонией открытия Пленума, все его участники посетили Мавзолей Президента Хо Ши Мина и почтили его память. Делегация Политбюро, Секретариата, а также представители провинциальных, городских и непосредственно подчинённых ЦК КПВ парткомов возложили благовония в память о павших героях у Мемориала павшим героям на улице Бакшон в Ханое.

Член Политбюро, Председатель Национального собрания Чан Тхань Ман от имени Политбюро руководил церемонией открытия Пленума. Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент То Лам выступил с вступительной речью и председательствовал на заседании.

ЦК рассмотрел вопросы кадровой работы, а также вопрос о применении партийного дисциплинарного взыскания в отношении члена Партии, допустившего нарушения и недостатки. ЦК единогласно принял решение применить к бывшему члену ЦК КПВ XII созыва, бывшему секретарю парткома провинции Бакзянг, бывшему секретарю партийной группы, председателю Народного совета провинции Бакзянг (ныне провинция Бакнинь) Буй Ван Хаю дисциплинарное взыскание в виде снятия со всех занимаемых им партийных должностей.

В ходе работы по группам члены ЦК обсудили следующие вопросы:

1/ Положение ЦК о запретах для членов Партии (взамен Положения № 37-QĐ/TW от 25 октября 2021 года ЦК XIII созыва).

2/ Проект внесения изменений и дополнений в Положение № 20-QĐ/TW от 8 апреля 2026 года ЦК о порядке реализации Устава КПВ.

Во второй половине дня члены ЦК продолжили работу по группам, обсудив следующие вопросы:

1/ Проект обновления модели развития Вьетнама.

2/ Проект предварительных итогов реализации Резолюции № 18-NQ/TW от 16 июня 2022 года ЦК XIII созыва «О дальнейшем обновлении и совершенствовании институтов и политики, повышении результативности и эффективности управления и использования земельных ресурсов, создании движущих сил для превращения нашей страны в государство с высоким уровнем дохода», а также концепцию внесения изменений в Закон о земле и другие связанные с ним законодательные акты.

Завтра, 21 июля 2026 года, ЦК продолжит работу в соответствии с утверждённой программой.

ИЖВ/ВИА

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