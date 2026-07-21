НОВОСТИ
Пресс-релиз о первом дне работы 3-го Пленума ЦК КПВ XIV созыва
Член Политбюро, Председатель Национального собрания Чан Тхань Ман от имени Политбюро руководил церемонией открытия Пленума. Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент То Лам выступил с вступительной речью и председательствовал на заседании.
ЦК рассмотрел вопросы кадровой работы, а также вопрос о применении партийного дисциплинарного взыскания в отношении члена Партии, допустившего нарушения и недостатки. ЦК единогласно принял решение применить к бывшему члену ЦК КПВ XII созыва, бывшему секретарю парткома провинции Бакзянг, бывшему секретарю партийной группы, председателю Народного совета провинции Бакзянг (ныне провинция Бакнинь) Буй Ван Хаю дисциплинарное взыскание в виде снятия со всех занимаемых им партийных должностей.
В ходе работы по группам члены ЦК обсудили следующие вопросы:
1/ Положение ЦК о запретах для членов Партии (взамен Положения № 37-QĐ/TW от 25 октября 2021 года ЦК XIII созыва).
2/ Проект внесения изменений и дополнений в Положение № 20-QĐ/TW от 8 апреля 2026 года ЦК о порядке реализации Устава КПВ.
Во второй половине дня члены ЦК продолжили работу по группам, обсудив следующие вопросы:
1/ Проект обновления модели развития Вьетнама.
2/ Проект предварительных итогов реализации Резолюции № 18-NQ/TW от 16 июня 2022 года ЦК XIII созыва «О дальнейшем обновлении и совершенствовании институтов и политики, повышении результативности и эффективности управления и использования земельных ресурсов, создании движущих сил для превращения нашей страны в государство с высоким уровнем дохода», а также концепцию внесения изменений в Закон о земле и другие связанные с ним законодательные акты.
Завтра, 21 июля 2026 года, ЦК продолжит работу в соответствии с утверждённой программой.