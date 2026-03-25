Báо Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Пресс-релиз о втором дне работы Второго пленума ЦК КПВ XIV созыва

24 марта 2026 года Второй пленум ЦК КПВ XIV созыва продолжил работу во второй день.
Церемония открытия Второго пленума ЦК КПВ XIV созыва (Фото: ВИА)
Утром ЦК и делегаты работали в зале заседаний, обсуждая следующие вопросы:

Положение ЦК о реализации Устава партии.

Положение ЦК о работе по проверке, надзору и партийной дисциплине.

Регламент работы Контрольно-ревизионной комиссии ЦК XIV созыва.

Положение о политико-идеологической работе в Партии.

Затем в оставшееся время утра и во второй половине дня ЦК и делегаты работали по группам, обсуждая и высказывая мнения по следующим вопросам:

Пятилетний план социально-экономического развития на 2026–2030 годы; пятилетний национальный финансовый план на 2026–2030 годы; среднесрочный план государственных инвестиций на 2026–2030 годы; пятилетний план заимствований и погашения государственного долга на 2026–2030 годы.

Преставление о создании города Донгнай центрального подчинения.

Подведение итогов 20 лет реализации Резолюции Пятого пленума ЦК КПВ X созыва об усилении работы по проверке и надзору в Партии.

Подведение итогов 20 лет реализации Резолюции Третьего пленума ЦК X созыва об усилении руководящей роли Партии в борьбе с коррупцией и расточительством.

ИЖВ/ВИА

