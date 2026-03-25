Пресс-релиз о втором дне работы Второго пленума ЦК КПВ XIV созыва

Церемония открытия Второго пленума ЦК КПВ XIV созыва





Положение ЦК о реализации Устава партии.





Положение ЦК о работе по проверке, надзору и партийной дисциплине.





Регламент работы Контрольно-ревизионной комиссии ЦК XIV созыва.





Положение о политико-идеологической работе в Партии.





Затем в оставшееся время утра и во второй половине дня ЦК и делегаты работали по группам, обсуждая и высказывая мнения по следующим вопросам:





Пятилетний план социально-экономического развития на 2026–2030 годы; пятилетний национальный финансовый план на 2026–2030 годы; среднесрочный план государственных инвестиций на 2026–2030 годы; пятилетний план заимствований и погашения государственного долга на 2026–2030 годы.





Преставление о создании города Донгнай центрального подчинения.





Подведение итогов 20 лет реализации Резолюции Пятого пленума ЦК КПВ X созыва об усилении работы по проверке и надзору в Партии.





Подведение итогов 20 лет реализации Резолюции Третьего пленума ЦК X созыва об усилении руководящей роли Партии в борьбе с коррупцией и расточительством.