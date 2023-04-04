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Пресс-конференция правительства: Сельское хозяйство и услуги как платформы для стимулирования роста
Заместитель министра сказал, что для достижения целевого показателя ВВП, установленного Национальным собранием в размере 6,5%, необходимо приложить большие усилия, чтобы компенсировать низкий рост в первом квартале. Он ответил, что есть две ключевые политики: монетарная и фискальная. В настоящее время Вьетнам может использовать сельское хозяйство и услуги в качестве платформы для поддержки производства.
С точки зрения потребления заместитель министра оценил, что динамика экспорта с точки зрения размера сокращается, но положительное сальдо экспорта сбалансировано, и оно достигло более 4 млрд. долл. США. Иностранные инвестиции сократились, но по-прежнему имеют положительный рост.
«Премьер-министр также обратил внимание на освоение государственного инвестиционного капитала. Наконец, развитие внутреннего рынка важно, и необходимо применять решения для развития», - подчеркнул заместитель министра Чан Куок Фыонг.
* Обсудить и согласовать рамки цен на электроэнергию из возобновляемых источников энергии
Отвечая на вопросы о ценовых рамках на электроэнергию из возобновляемых источников, заместитель министра промышленности и торговли До Тханг Хай сообщил, что 3 октября 2022 года Министерство промышленности и торговли выпустило циркуляр № 15, определяющий метод определения цены электроэнергии для солнечных и переходных ветряных электростанций. Эти ценовые рамки на электроэнергию были определены на основе данных, собранных из технико-экономического обоснования технического проекта 102 солнечных и 109 ветряных электростанций. Министерство промышленности и торговли обратилось к Электрической корпорации Вьетнама с просьбой срочно согласовать с инвесторами цены на электроэнергию, чтобы в ближайшее время ввести в эксплуатацию ветряные электростанции, избегая растраты ресурсов.
Эти переговоры необходимо вести в духе согласования интересов сторон, разделения рисков в соответствии с указаниями правительства и премьер-министра. При этом проект должен полностью соответствовать законодательству о земле, строительстве, электричестве, планировке, охране окружающей среды, противопожарной безопасности...