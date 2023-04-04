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НОВОСТИ

Пресс-конференция правительства: Сельское хозяйство и услуги как платформы для стимулирования роста

На очередной пресс-конференции в Правительстве во второй половине дня 3 апреля представители министерств и отраслей обсудили пути решения задачи по росту ВВП в 2023 году.
  На пресс-конференции. (Фото: ВИА)  
Г-н Чан Куок Фыонг, заместитель министра планирования и инвестиций, сказал, что рост ВВП в этом году с большей вероятностью столкнется с трудностями и проблемами, нежели возможностями. Международные проблемы, такие как высокая инфляция, жесткая денежно-кредитная политика крупных стран, снижение спроса на мировом рынке, влияние конфликта между Украиной и Россией... оказывают большое влияние на экономику Вьетнама из-за ее открытости.

Заместитель министра сказал, что для достижения целевого показателя ВВП, установленного Национальным собранием в размере 6,5%, необходимо приложить большие усилия, чтобы компенсировать низкий рост в первом квартале. Он ответил, что есть две ключевые политики: монетарная и фискальная. В настоящее время Вьетнам может использовать сельское хозяйство и услуги в качестве платформы для поддержки производства.

С точки зрения потребления заместитель министра оценил, что динамика экспорта с точки зрения размера сокращается, но положительное сальдо экспорта сбалансировано, и оно достигло более 4 млрд. долл. США. Иностранные инвестиции сократились, но по-прежнему имеют положительный рост.

«Премьер-министр также обратил внимание на освоение государственного инвестиционного капитала. Наконец, развитие внутреннего рынка важно, и необходимо применять решения для развития», - подчеркнул заместитель министра Чан Куок Фыонг.

* Обсудить и согласовать рамки цен на электроэнергию из возобновляемых источников энергии

Отвечая на вопросы о ценовых рамках на электроэнергию из возобновляемых источников, заместитель министра промышленности и торговли До Тханг Хай сообщил, что 3 октября 2022 года Министерство промышленности и торговли выпустило циркуляр № 15, определяющий метод определения цены электроэнергии для солнечных и переходных ветряных электростанций. Эти ценовые рамки на электроэнергию были определены на основе данных, собранных из технико-экономического обоснования технического проекта 102 солнечных и 109 ветряных электростанций. Министерство промышленности и торговли обратилось к Электрической корпорации Вьетнама с просьбой срочно согласовать с инвесторами цены на электроэнергию, чтобы в ближайшее время ввести в эксплуатацию ветряные электростанции, избегая растраты ресурсов.

Эти переговоры необходимо вести в духе согласования интересов сторон, разделения рисков в соответствии с указаниями правительства и премьер-министра. При этом проект должен полностью соответствовать законодательству о земле, строительстве, электричестве, планировке, охране окружающей среды, противопожарной безопасности...

ВИА/ИЖВ

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