Пресс-конференция Правительства: министерство финансов разъяснило три группы решений по обеспечению баланса между темпами и качеством роста
«Это сквозное направление в работе по управлению экономикой в 2026 году и на период 2026–2030 годов», подчеркнул заместитель министра Ле Тан Кан.
Наряду с этим предусматривается сосредоточение усилий на обеспечении устойчивой макроэкономической стабильности, контроле инфляции и поддержании основных балансов экономики. Ключевым является проактивное, гибкое управление и тесная, согласованная, единая и эффективная координация между фискальной, денежно-кредитной и другими макроэкономическими политиками.
В рамках данной группы мер Правительство оперативно разрабатывает проект формирования самостоятельной, самодостаточной экономики в увязке с международной экономической интеграцией в новых условиях.
Органы всех уровней и отрасли должны действовать проактивно, внимательно отслеживать ситуацию, чтобы своевременно и эффективно реагировать на неблагоприятные внешние колебания, обеспечивать финансовую безопасность государства и решительно не допускать экономической нестабильности при любых обстоятельствах.
Что касается третьей группы решений, по словам заместителя министра Ле Тан Кана, Правительство сосредоточится на повышении качества роста, обеспечении гармоничного сочетания экономического развития с социально-культурным развитием, а также на том, чтобы население в полной мере получало выгоды от достигнутых результатов.
В частности, планируется ускорить переход модели роста от экстенсивной к интенсивной, повысить производительность труда и конкурентоспособность экономики, сделав науку и технологии, инновации и цифровую трансформацию основными драйверами развития, а также в кратчайшие сроки доработать и завершить проект обновления модели роста.
Органы всех уровней и отраслей реализуют меры по повышению производительности труда, увеличению вклада роста совокупной факторной производительности (TFP) за счёт развития и внедрения науки и технологий, цифровой трансформации, а также повышения качества человеческих ресурсов.
Правительство, органы всех уровней и отрасли уделяют особое внимание совершенствованию экономических институтов, активному продвижению административной реформы, существенному улучшению инвестиционного и делового климата; обеспечению эффективного социально-экономического учёта при распределении, управлении и использовании всех ресурсов. Одновременно предпринимаются усилия по улучшению показателя ICOR за счёт целенаправленного и эффективного инвестирования, при этом государственные инвестиции играют роль «стартового капитала», направляющего и стимулирующего частные инвестиционные потоки.
Заместитель министра Ле Тан Кан отметил, что с начала года мировая ситуация развивается крайне сложно и непредсказуемо. В частности, с конца февраля резко обострился конфликт на Ближнем Востоке, вызвав крупнейшие за последнее время перебои в глобальных поставках энергоносителей, что привело к значительным колебаниям мировых цен на нефть и нефтепродукты.
Наряду с этим прогнозируется замедление темпов роста мировой экономики, тогда как глобальная инфляция и государственный долг демонстрируют тенденцию к увеличению. Многие крупные экономики продолжают придерживаться осторожной или ужесточённой денежно-кредитной политики, одновременно расширяя фискальные меры для сдерживания внутреннего роста цен и поддержки экономического роста.
Во Вьетнаме, согласно статистике, индекс потребительских цен (ИПЦ) в апреле 2026 года вырос на 0,84% по сравнению с предыдущим месяцем и на 5,46% в годовом выражении. В среднем за первые четыре месяца 2026 года ИПЦ увеличился на 3,99% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, базовая инфляция составила 3,89%.