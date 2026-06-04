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Пресс-конференция Правительства: итоги первого месяца специальной кампании по борьбе с нарушениями прав интеллектуальной собственности
Формирование упорядоченной и дисциплинированной общественной среды
Отвечая на вопросы журналистов о реализации Правительственной телеграммы № 38/CĐ-TTg от 5 мая 2026 года Премьер-министра о сосредоточении усилий на решительном выполнении мер по борьбе, предупреждению и пресечению нарушений прав интеллектуальной собственности, генерал-майор Нгуен Куок Тоан, руководитель Канцелярии и официальный представитель Министерства общественной безопасности, подчеркнул, что выявление, пресечение и расследование нарушений прав интеллектуальной собственности является постоянной задачей сил общественной безопасности.
Во исполнение Правительственной телеграммы № 33 Премьер-министра министр общественной безопасности также издал соответствующий документ о проведении по всей стране специальной трёхмесячной кампании по выявлению и жёсткому пресечению нарушений прав интеллектуальной собственности.
Говоря о первых результатах после одного месяца реализации кампании, генерал-майор Нгуен Куок Тоан сообщил, что органы общественной безопасности на всех трёх уровнях активно участвуют в подготовке предложений по совершенствованию законодательства для усиления борьбы с нарушениями прав интеллектуальной собственности.
Подчеркнув стратегический и фундаментальный характер данной меры, он отметил, что совершенствование законодательства осуществляется по двум направлениям. Во-первых, проводится пересмотр нормативной базы с целью охватить все виды нарушений, включая потенциальные правонарушения прогнозируемого характера. Во-вторых, усиливаются меры ответственности для повышения превентивного эффекта наказаний.
Министерство общественной безопасности совместно с Министерством юстиции разрабатывает пакет законодательных инициатив, связанных с Законом об административных правонарушениях и внесением изменений в Уголовный кодекс, руководствуясь именно этим подходом.
Говоря о мерах по выявлению и пресечению нарушений в сфере интеллектуальной собственности, официальный представитель Министерства подчеркнул, что эта работа носит долгосрочный и системный характер и сосредоточена прежде всего на нарушениях авторских прав и прав промышленной собственности.
Он также сообщил о наиболее значимых результатах первого месяца кампании. В частности, совместно с поставщиками телекоммуникационных услуг была проведена работа по блокировке интернет-ресурсов, нарушающих права интеллектуальной собственности.
За последний месяц были заблокированы 194 веб-сайта, включая: 8 сайтов, незаконно распространявших кинофильмы; 27 торговых платформ, нарушавших права промышленной собственности; 159 интернет-ресурсов, осуществлявших нелегальные трансляции футбольных матчей с нарушением прав интеллектуальной собственности.
По всей стране органами общественной безопасности возбуждены 56 уголовных дел в отношении 98 обвиняемых по фактам нарушения авторских и смежных прав, нарушения прав промышленной собственности, а также производства и реализации контрафактной продукции.
Одновременно усилилась административная практика привлечения к ответственности за подобные правонарушения. За неполный месяц специальной кампании к административной ответственности были привлечены около 216 физических лиц, а общая сумма штрафов превысила 850 миллионов донгов.
Что касается информационно-разъяснительной работы, Министерство общественной безопасности рассматривает её как постоянную задачу. Основное внимание уделяется выявлению признаков производства и реализации контрафактных товаров и продукции, нарушающей права интеллектуальной собственности, а также привлечению граждан к информированию о признаках преступлений и иных правонарушений.
Жёсткое пресечение преступлений с использованием технологий ИИ и дипфейков
Отвечая на вопрос о распространении мошеннических схем и иных противоправных действий с использованием искусственного интеллекта, генерал-майор Нгуен Куок Тоан отметил, что технологическое развитие происходит беспрецедентно быстрыми темпами, создавая огромные возможности и преимущества, но одновременно порождая серьёзные вызовы, включая риски использования современных технологий в противоправных целях.
По его словам, киберпространство не имеет границ, и эта проблема актуальна для всего мира, а не только для Вьетнама.
Генерал-майор Нгуен Куок Тоан подчеркнул, что Министерство общественной безопасности заранее выявило данные риски и последовательно реализует комплекс профилактических и правоохранительных мер, прежде всего в сфере совершенствования законодательства.
Особенно важным достижением он назвал подготовку Закона о защите персональных данных и новой редакции Закона о кибербезопасности. В настоящее время также разрабатывается проект постановления о санкциях за административные правонарушения в области кибербезопасности и защиты персональных данных.
Эти документы содержат положения, предусматривающие ответственность за использование технологий искусственного интеллекта и дипфейков для создания и распространения недостоверной информации.
Министерство общественной безопасности также взаимодействует с профильными ведомствами в реализации Закона об искусственном интеллекте, недавно принятого Национальным собранием.
Кроме того, реализуется комплекс мер по усилению управления технологиями искусственного интеллекта, активизируется борьба с киберпреступностью и преступлениями с использованием высоких технологий, а также жёстко пресекаются незаконные операции по купле-продаже и обмену персональными данными.