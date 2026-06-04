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Пресс-конференция Правительства: Будут созданы беспрецедентные льготные механизмы для развития арендного жилья
По его словам, модель арендного жилья не является новой, а действующая нормативно-правовая база уже предусматривает достаточно полный комплекс соответствующих мер. Однако результаты развития сегмента арендного жилья за прошедшее время остаются ограниченными. В условиях стремительной урбанизации и растущего спроса на жильё требуются более решительные меры в сфере финансирования, земельных ресурсов и создания беспрецедентных льготных механизмов управления. Именно такой подход отражён в указаниях Генерального секретаря, Президента государства и Премьер-министра.
Во исполнение поручения Премьер-министра и в целях ускоренного развития сегмента арендного жилья министерство строительства реализует три ключевые группы задач: совершенствование механизмов и политики; пересмотр и разработку технических норм и стандартов; определение потребностей различных категорий населения в арендном жилье.
В рамках первой группы задач министерство выступило с инициативой разработки новых механизмов и мер политики для конкретизации указаний руководства партии и государства в Законе о жилье (в новой редакции) и Законе о предпринимательской деятельности в сфере недвижимости (в новой редакции), которые планируется представить Национальному собранию для принятия на сессии в октябре 2026 года. Предусматривается кардинальный переход от ориентации исключительно на коммерческое жильё к одновременному развитию коммерческого жилья, социального жилья и арендного жилья. При этом арендное жильё рассматривается как стратегический долгосрочный сегмент, предназначенный для широких слоёв населения, прежде всего рабочих, трудящихся, студентов, кадровых работников, государственных служащих и военнослужащих.
«Мы сосредоточимся на изучении мер политики и беспрецедентных льготных механизмов в сфере земельных ресурсов и финансов, чтобы предприятия могли легче получать доступ к земельным участкам и кредитным ресурсам для реализации таких проектов. Наряду с жильём для продажи необходимо отдавать приоритет развитию арендного жилья, особенно многоквартирных домов для аренды в крупных городах, промышленных зонах, экономических зонах, регионах роста и других важных экономических коридорах», сообщил Лам Ван Хоанг.
В рамках второй группы задач министерство строительства совместно с соответствующими ведомствами ускоренно пересматривает, корректирует, дополняет и издаёт в пределах своей компетенции технические нормы и стандарты, касающиеся арендного жилья. Особое внимание уделяется требованиям пожарной безопасности для объектов арендного жилья малой и средней вместимости.
В рамках третьей группы задач министерство строительства будет взаимодействовать с министерствами, ведомствами и местными органами власти, прежде всего Ханоя, города Хошимина, Донная, Хайфона и Дананга - территорий с наиболее высоким спросом на данный сегмент, для определения потребностей различных категорий населения и центральных ведомств в арендном жилье. Это позволит сформировать основу для планирования и распределения ресурсов, избежать дисбаланса между спросом и предложением. На этой основе Правительству будут представлены предложения по установлению целевых показателей развития арендного жилья для всех провинций и городов страны.
Для активного развития данного сегмента министерство строительства предложило народным комитетам провинций и городов провести исследования и обследования потребностей населения в арендном жилье с учётом особенностей различных категорий граждан, таких как кадровые работники, государственные служащие, военнослужащие, рабочие и студенты. На этой основе необходимо разработать планы и предусмотреть инвестиционные ресурсы для строительства арендного жилья в соответствии с потребностями каждой категории.
По его словам, в предстоящий период основное внимание будет уделено совершенствованию механизмов и политики с целью создания ещё более беспрецедентных льготных условий для активного развития сегмента арендного жилья.
Сообщая дополнительную информацию на пресс-конференции, министр, руководитель Канцелярии Правительства Данг Суан Фонг сообщил, что всего за десять дней после опубликования заключения Генерального секретаря, Президента государства Премьер-министр уже провёл рабочие встречи с рядом регионов, испытывающих высокий спрос на арендное и социальное жильё, включая Ханой, районы дельты Меконга (Кантхо, Виньлонг, Донгтхап) и дельты Красной реки (Хайфон, Куангнинь, Хынгиен, Ниньбинь, Бакнинь). На следующей неделе Премьер-министр продолжит работу с регионами Юго-Востока страны.
«Это очень своевременная, правильная и эффективная политика. В ходе рабочих поездок Премьер-министра все местные органы власти выразили единодушную поддержку. Многие провинции уже заявили о готовности приступить к её реализации в июне 2026 года», отметил министр Данг Суан Фонг.