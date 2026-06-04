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Пресс-конференция Правительства: Будет обеспечен строгий контроль качества биотоплива E10
Выступая на мероприятии, Нгуен Шинь Нят Тан отметил, что в соответствии с дорожной картой, введённой с 1 июня, на рынке в настоящее время одновременно представлены биотопливные смеси E5 и E10.
Отвечая на вопросы о качестве топлива, он сообщил, что министерство образования и профессиональной подготовки науки и технологий издало конкретные стандарты и технические регламенты, регулирующие производство и обращение биотоплива, и вся продукция должна соответствовать этим требованиям.
Заместитель министра добавил, что компетентные органы будут проводить регулярные проверки и мониторинг по всей цепочке поставок, от производства, смешивания и распределения до обращения и розничной продажи, для обеспечения строгого контроля качества биотоплива.
«Все этапы должны находиться под контролем и надзором», подчеркнул Нгуен Шинь Нят Тан, призвав потребителей активно сообщать о любых проблемах с качеством топлива.
Он отметил, что действующее законодательство в сфере торговли нефтепродуктами, качества продукции и технических стандартов уже чётко определяет ответственность всех участников процессов производства, смешивания, распределения, транспортировки и реализации топлива, включая биотопливо.
Наряду с плановыми и регулярными проверками министерство промышленности и торговли продолжит проводить внезапные инспекции. По словам Нгуен Шинь Нят Тана, такой контроль осуществляется непрерывно с момента вывода биотоплива E5 на рынок в 2018 году, что способствует обеспечению его качества и надёжности.
«Мы выполняем указание постоянного заместителя Премьер-министра о том, что главной целью перехода на биотопливо должно стать обеспечение максимальной выгоды для населения, отметил Нгуен Шинь Нят Тан. Интересы потребителей являются приоритетом, и вся политика должна быть направлена на их защиту».
По его словам, министерство подготовило руководство по использованию биотоплива E10 для потребителей, а также разработало документ с часто задаваемыми вопросами и ответами, чтобы разъяснить вопросы, волнующие общественность. Эти материалы будут и далее обновляться с учётом отзывов потребителей.
Кроме того, министерство создало платформу чат-бота для сбора мнений населения и дополнения системы часто задаваемых вопросов, что позволит обеспечивать объективные, точные и своевременные ответы на обращения потребителей.
Выступая на пресс-конференции, министр, руководитель Канцелярии Правительства Данг Суан Фонг также подчеркнул важность эффективной информационно-разъяснительной работы в процессе перехода на топливо E10.
Он призвал министерство промышленности и торговли внимательно прислушиваться к мнению населения, активнее использовать руководство по E10 для разъяснительной работы, а также усилить инспекции, мониторинг и оценку ситуации с целью оперативного решения возникающих проблем и надёжной защиты интересов потребителей.