НОВОСТИ

Пресс-конференция Правительства: активное продвижение новых драйверов роста

Во второй половине дня 4 апреля в Ханое министр, заведующий Канцелярией Правительства Чан Ван Шон провёл очередную пресс-конференцию Правительства за март. На пресс-конференции министр Чан Ван Шон проинформировал о содержании очередного заседания Правительства за март 2026 года и онлайн-конференции Правительства с местными органами власти, на которых была дана оценка социально-экономического развития в первом квартале 2026 года, а также определены ключевые задачи и решения на второй квартал и последующий период.

По словам министра, на заседании, определяя основные задачи и решения на ближайшее время, Премьер-министр Фам Минь Тьинь потребовал от министерств, ведомств и местных органов власти синхронно и эффективно реализовывать Резолюцию XIV партийного съезда, резолюции, заключения и директивы Центрального комитета, Политбюро, Секретариата и Национального собрания, особенно Программу действий по реализации резолюций XIV съезда партии, девять стратегических резолюций Политбюро и Заключение второго пленума Центрального комитета.

Министерствам, ведомствам и местным органам власти поручено неуклонно придерживаться цели достижения роста на уровне 10% и выше при одновременном обеспечении макроэкономической стабильности, контроле инфляции и поддержании основных балансов экономики, создавая основу и импульс для всего 2026 года. Особо подчеркнута необходимость опоры на практику, готовности к различным сценариям управления и выработки прорывных решений, способных «переломить ситуацию и изменить состояние».

Премьер-министр потребовал тщательно подготовиться к первой сессии Национального собрания XVI созыва, в частности - завершить подготовку законопроектов, проектов резолюций, а также кадровых вопросов для представления на сессии.

Он также подчеркнул необходимость обновления традиционных драйверов роста и активного продвижения новых. В инвестиционной сфере поставлена задача обеспечить 100-процентное освоение государственных инвестиций в 2026 году; завершить создание и запуск международного финансового центра; ускорить реализацию ключевых национальных проектов и программ.

Одновременно необходимо стимулировать внутренний спрос, развивать внутренний рынок, национальную экосистему электронной коммерции и безналичных платежей; активизировать торговое продвижение, эффективно использовать традиционные рынки и диверсифицировать экспорт.

ИЖВ/ВИА

Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял Посла Китая во Вьетнаме

Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял Посла Китая во Вьетнаме

Премьер-министр Правительства Фам Минь Тьинь выразил надежду, что обе страны продолжат укреплять солидарность, усиливать доверие, развивать всестороннее сотрудничество и взаимно поддерживать друг друга в совместном развитии.
