Пресс-конференция Правительства: активное продвижение новых драйверов роста





По словам министра, на заседании, определяя основные задачи и решения на ближайшее время, Премьер-министр Фам Минь Тьинь потребовал от министерств, ведомств и местных органов власти синхронно и эффективно реализовывать Резолюцию XIV партийного съезда, резолюции, заключения и директивы Центрального комитета, Политбюро, Секретариата и Национального собрания, особенно Программу действий по реализации резолюций XIV съезда партии, девять стратегических резолюций Политбюро и Заключение второго пленума Центрального комитета.





Министерствам, ведомствам и местным органам власти поручено неуклонно придерживаться цели достижения роста на уровне 10% и выше при одновременном обеспечении макроэкономической стабильности, контроле инфляции и поддержании основных балансов экономики, создавая основу и импульс для всего 2026 года. Особо подчеркнута необходимость опоры на практику, готовности к различным сценариям управления и выработки прорывных решений, способных «переломить ситуацию и изменить состояние».





Премьер-министр потребовал тщательно подготовиться к первой сессии Национального собрания XVI созыва, в частности - завершить подготовку законопроектов, проектов резолюций, а также кадровых вопросов для представления на сессии.





Он также подчеркнул необходимость обновления традиционных драйверов роста и активного продвижения новых. В инвестиционной сфере поставлена задача обеспечить 100-процентное освоение государственных инвестиций в 2026 году; завершить создание и запуск международного финансового центра; ускорить реализацию ключевых национальных проектов и программ.





Одновременно необходимо стимулировать внутренний спрос, развивать внутренний рынок, национальную экосистему электронной коммерции и безналичных платежей; активизировать торговое продвижение, эффективно использовать традиционные рынки и диверсифицировать экспорт.