НОВОСТИ
Пресс-конференция МИД: гражданам Вьетнама рекомендовано проявлять бдительность в отношении предложений о трудоустройстве в киберпространстве
В связи со случаем задержания граждан Вьетнама в Индонезии по подозрению в нарушении законодательства, по информации Посольства Вьетнама в Индонезии, компетентные органы продолжают расследование и выяснение обстоятельств дела. Министерство иностранных дел поручило Посольству Вьетнама в Индонезии связаться с соответствующими компетентными органами для проверки информации, установления личности граждан и принятия надлежащих мер консульской защиты.
Что касается случая задержания граждан Вьетнама в Камбодже, вьетнамские представительства в Камбодже активно взаимодействуют с местными компетентными органами для выяснения информации, а также обратились к камбоджийской стороне с просьбой обеспечить безопасность, надлежащие условия проживания и защиту граждан Вьетнама. Министерство иностранных дел поручило вьетнамским представительствам в Камбодже тесно координировать действия с местными компетентными органами для скорейшего завершения первоначальных процедур установления личности, а также совместно с компетентными органами Вьетнама и принимающей стороны осуществить необходимые консульские процедуры для безопасного и оперативного возвращения граждан на Родину.
С 1 апреля 2026 года по настоящее время вьетнамские представительства в Камбодже в тесном взаимодействии с местными властями и компетентными органами Вьетнама приняли через пограничные пункты пропуска почти 200 граждан Вьетнама.
"Как мы уже неоднократно предупреждали, гражданам Вьетнама необходимо проявлять бдительность в отношении информации и предложений о трудоустройстве в киберпространстве с целью выезда за границу на “лёгкую работу с высокой зарплатой”. Подобные предложения, не предъявляющие требований к образованию и квалификации, не предусматривающие заключения трудового договора и не осуществляемые через предприятия или организации по направлению рабочей силы, несут в себе риск эксплуатации, принудительного труда или торговли людьми. Гражданам необходимо тщательно изучать и проверять информацию о характере работы, работодателе, предполагаемом месте работы, лице, предоставившем информацию, страховании и правах работников, прежде чем принимать решение о выезде за границу для трудоустройства", — подчеркнула Официальный представитель МИД Вьетнама Фам Тху Ханг.