Пресс-конференция МИД: Вьетнам требует от заинтересованных сторон уважать суверенитет Вьетнама над архипелагом Чыонгша
Размещение заинтересованными сторонами людей на объектах архипелага Чыонгша без разрешения Вьетнама является действием, нарушающим суверенитет Вьетнама в соответствии с международным правом, противоречащим Декларации о поведении сторон в Восточном море (DOC), а также усилиям стран по переговорам о Кодексе поведения сторон в Восточном море (COC).
Вьетнам требует от заинтересованных сторон уважать суверенитет Вьетнама над архипелагом Чыонгша, воздерживаться от действий, осложняющих ситуацию, соблюдать международное право, добросовестно выполнять DOC и совместно вносить позитивный вклад в поддержание мира и стабильности в Восточном море.
*Также на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистов о вирусе Ханта, способном передаваться от человека к человеку, Официальный представитель МИД Вьетнама Фам Тху Ханг сообщила: по информации компетентных органов, на сегодняшний день во Вьетнаме не выявлено ни одного случая заражения вирусом Ханта. Вьетнам активно усилил мониторинг информации о мировой эпидемиологической ситуации и строго выполняет процедуры санитарно-карантинного контроля на границе; усилил эпидемиологический надзор уже на пограничных пунктах пропуска и в медицинских учреждениях; проводит санитарную обработку и своевременно принимает соответствующие меры профилактики и борьбы с заболеваниями с целью минимизации риска проникновения вируса Ханта во Вьетнам.
Компетентные органы Вьетнама также выпустили рекомендации для населения страны о необходимости продолжать поддержание санитарии окружающей среды и соблюдение мер профилактики инфекционных заболеваний.
В настоящее время компетентные органы страны продолжают тесно взаимодействовать со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и соответствующими структурами для обновления информации о развитии ситуации, оценки рисков, а также своевременного принятия соответствующих мер реагирования и оперативного информирования населения при возникновении новых обстоятельств.