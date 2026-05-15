Пресс-конференция МИД: Вьетнам решительно пресекает любые нарушения прав интеллектуальной собственности
Позиция Вьетнама заключается в решительном и строгом пресечении любых нарушений прав интеллектуальной собственности, при этом страна продолжит усиливать работу по защите и обеспечению соблюдения прав интеллектуальной собственности. Законодательная система Вьетнама в данной сфере постоянно совершенствуется и унифицируется.
Начиная с Закона об интеллектуальной собственности 2005 года и последующих изменений и дополнений, особенно поправок 2025 года, правовая база становится всё более полной, современной и соответствующей как внутренним реалиям развития, так и обязательствам в рамках соглашений о свободной торговле нового поколения, участником которых является Вьетнам. Усилия Вьетнама по улучшению инновационной среды и защите прав, реализации интеллектуальной собственности были отмечены Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС): в 2025 году страна заняла 44-е место среди 139 государств и экономик в Глобальном инновационном индексе (GII), войдя в число стран АСЕАН с позитивными результатами в этой области.
Наряду с совершенствованием законодательства Правительство также издало ряд директивных и регулирующих документов, направленных на усиление соблюдения прав интеллектуальной собственности, борьбу с контрабандой, торговым мошенничеством, контрафактной продукцией и товарами, нарушающими права интеллектуальной собственности. В их числе директива 02/CT-TTg от 30 января 2026 года Премьер-министра об усилении обеспечения прав интеллектуальной собственности, Проект по борьбе с контрафактом и защиты потребителей в электронной коммерции до 2025 года, а также ряд директив и официальных депеш о проведении масштабных кампаний в 2025 году.
Особенно важно, что недавно Премьер-министр издал официальную депешу 38/CĐ-TTg от 5 мая 2026 года, предусматривающую решительные меры по борьбе, предотвращению и пресечению нарушений прав интеллектуальной собственности с целью добиться серьёзных позитивных изменений и повысить реальную эффективность работы в этой сфере. Это подтверждает последовательный курс Вьетнама на усиление защиты и обеспечения прав интеллектуальной собственности в увязке с задачами устойчивого развития, формирования прозрачной и безопасной инвестиционно-деловой среды и эффективного выполнения международных обязательств.
В последнее время компетентные органы Вьетнама тесно взаимодействовали с предприятиями технологического сектора, а также компаниями, предоставляющими трансграничные платформы и услуги, для выявления и пресечения многочисленных нарушений, связанных с интеллектуальной собственностью.
По словам официального представителя министерства иностранных дел, в 2025 году правоохранительные органы Вьетнама рассмотрели тысячи дел, связанных с нарушением прав интеллектуальной собственности. В частности, силы рыночного надзора выявили и пресекли 3 306 нарушений на традиционном рынке и 599 нарушений в электронной коммерции и социальных сетях. Одновременно было заблокировано более 1 200 веб-сайтов, распространявших контент с признаками нарушения авторских и смежных прав. Количество уголовных дел, обвинительных заключений и судебных процессов по делам об интеллектуальной собственности выросло по сравнению с предыдущим годом. Таможенные органы также выявили и пресекли множество случаев ввоза контрафактной продукции и товаров, нарушающих права интеллектуальной собственности, на крупные суммы. Мы считаем, что наряду с усилиями Правительства Вьетнама правообладатели, компании, предоставляющие трансграничные платформы, и другие заинтересованные стороны также должны повышать ответственность за проверку, предотвращение, удаление и пресечение контента, товаров и услуг с признаками нарушения прав интеллектуальной собственности на своих платформах, совместно решительно противодействуя таким нарушениям.
Что касается делового сообщества, включая экспортные предприятия, мы рекомендуем повышать уровень соблюдения законодательства в сфере интеллектуальной собственности, не производить, не распространять и не способствовать обороту контрафактной продукции и товаров, нарушающих права интеллектуальной собственности; одновременно активно защищать собственные интеллектуальные активы и взаимодействовать с компетентными органами и правообладателями при выявлении, предотвращении и пресечении нарушений. Это общая ответственность за формирование здоровой и прозрачной деловой среды, укрепление репутации вьетнамских предприятий и имиджа Вьетнама в международном торгово-экономическом сотрудничестве.
Вьетнам призывает Соединённые Штаты дать объективную и сбалансированную оценку усилиям и результатам Вьетнама в сфере защиты и обеспечения прав интеллектуальной собственности. Одновременно мы готовы предоставлять информацию и разъяснять политику и нормативные акты Вьетнама международным партнёрам, включая США, для надлежащего урегулирования существующих различий, способствуя тем самым формированию прозрачной и здоровой инвестиционно-деловой среды во Вьетнаме и развитию международного сотрудничества в сфере интеллектуальной собственности.