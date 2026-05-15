Пресс-конференция МИД: Вьетнам готовится принять третий Форум будущего АСЕАН в Ханое
Обсуждения в рамках Форума внесут дополнительный вклад в формирование взглядов, инициатив и политических рекомендаций для реализации Видения Сообщества АСЕАН – 2045, направленного на создание мирного, сплочённого, процветающего, самостоятельного, устойчивого и ориентированного на человека АСЕАН. В настоящее время Вьетнам активно координирует работу со странами АСЕАН и партнёрами по подготовке к Форуму.
Также на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистов о ключевых результатах и направлениях сотрудничества, достигнутых лидерами АСЕАН на недавно состоявшемся 48-м саммите АСЕАН в Себу (Филиппины), официальный представитель МИД Фам Тху Ханг отметила:
48-й саммит АСЕАН успешно завершился, принеся множество практических, эффективных и своевременных результатов. Саммит проходил на фоне крайне сложной международной и региональной обстановки, особенно в связи с кризисом на Ближнем Востоке. Лидеры АСЕАН достигли высокого уровня консенсуса по широкому комплексу всеобъемлющих и инклюзивных мер реагирования — как краткосрочных, так и долгосрочных — по всем направлениям: от политики и безопасности до экономики и социально-культурной сферы.
Что касается неотложных задач, лидеры подчеркнули необходимость укрепления единства АСЕАН, повышения устойчивости и стратегической самостоятельности, развития духа взаимопомощи между государствами-членами; усиления межотраслевой координации, систем раннего предупреждения и механизмов экстренной связи; обеспечения энергетической и продовольственной безопасности региона посредством ускоренной и эффективной реализации соглашений и планов сотрудничества в области нефти и газа, энергетической взаимосвязанности и продовольствия, а также расширения консульского взаимодействия и обеспечения безопасности граждан АСЕАН, особенно трудовых мигрантов в пострадавших районах. На этой основе АСЕАН приняла Заявление лидеров АСЕАН по реагированию на кризис на Ближнем Востоке.
Лидеры подчеркнули, что, несмотря на приоритетное преодоление текущих трудностей, АСЕАН должна сохранять динамику сотрудничества и добросовестно реализовывать намеченные планы для достижения долгосрочных целей в соответствии с Видением Сообщества АСЕАН – 2045. В частности, приоритетом должно оставаться обеспечение безопасности, мира и стабильности в регионе путём укрепления единства, политического доверия и развития механизмов, возглавляемых АСЕАН, на основе уважения международного права и многосторонности.
АСЕАН также необходимо сосредоточиться на расширении экономического, торгового и инвестиционного сотрудничества, реализации обновлённого Соглашения о торговле товарами АСЕАН (ATIGA), завершении переговоров по Рамочному соглашению о цифровой экономике АСЕАН (DEFA), использовании новых драйверов роста, поддержке малого и среднего бизнеса, укреплении инфраструктурной взаимосвязанности, диверсификации рынков и расширении экономических связей через форматы ССТ+ с партнёрами.
Кроме того, лидеры подчеркнули необходимость обеспечения того, чтобы именно люди действительно находились в центре Сообщества АСЕАН, приоритетного выделения ресурсов на социальное обеспечение и благосостояние, а также повышения потенциала граждан, особенно молодёжи, для соответствия требованиям эпохи цифровых технологий и искусственного интеллекта.
Впервые принимая участие в саммите АСЕАН, Премьер-министр Вьетнама Ле Минь Хынг выдвинул ряд предложений и инициатив, направленных на укрепление единства и повышение устойчивости АСЕАН для коллективного и проактивного реагирования как на текущую ситуацию, так и на возможные «шоки» в будущем. Предложения Вьетнама ставят высшим приоритетом обеспечение мирной и стабильной среды, создающей благоприятные условия для дальнейшего устойчивого развития АСЕАН и достойной, счастливой жизни народов региона. Инициативы Вьетнама получили высокую оценку государств-членов АСЕАН и были включены в основные положения Заявления лидеров АСЕАН по реагированию на кризис на Ближнем Востоке.