НОВОСТИ
Пресса Камбоджи высоко оценивает процветание и гармонию Вьетнама
Такое мнение выразил исследователь Уч Леанг, исполняющий обязанности директора отдела Азии, Африки и Ближнего Востока Института международных отношений Камбоджи при Королевской академии Камбоджи (RAC), председатель Ассоциации бывших студентов Камбоджи, учившихся во Вьетнаме (CAVA), в статье, опубликованной 21 апреля в газете Khmer Times Камбоджи, в честь 50-летия Дня освобождения Юга и воссоединения страны (30 апреля 1975–30 апреля 2025).
Ученый Уч Леанг отметил, что после 50 лет воссоединения страны Вьетнам достиг многих важных успехов в различных областях.
В статье под заголовком «Вьетнам после 50 лет воссоединения страны: Процветание и гармония» исследователь из RAC отметил выдающиеся достижения Вьетнама в политике, экономике, культуре, обществе, обороне, безопасности и других областях, а также традиционную дружбу между Вьетнамом и Камбоджей за полвека.
В статье говорится, что в политической сфере Вьетнам сохраняет независимость, суверенитет, единство, территориальную целостность и социалистическую ориентацию; твёрдо удерживает руководящую и правящую роль Партии, обеспечивает эффективное управление со стороны государства, активно реализует развивает право народа быть хозяином своей страны; обеспечивает высшие интересы государства и нации на основе основных принципов Устава ООН и международного права - равноправия, сотрудничества и взаимной выгоды.
В экономике рыночная экономика с социалистической ориентацией развивается динамично.
В 2024 году рост экономики страны составил 7,09%; макроэкономическая ситуация осталась стабильной, инфляция контролировалась ниже 4%, общий ВВП достиг 476,3 миллиарда долларов США, ВВП на душу населения составил 4 700 долларов США. Общий объем внешней торговли составил 786,29 миллиардов долларов США, увеличившись на 15,4%, профицит внешней торговли составил 24,77 миллиарда долларов США. Общий объем зарегистрированных прямых иностранных инвестиций составил 38,23 миллиарда долларов США, количество иностранных туристов, посетивших Вьетнам, составило 17,6 миллиона человек, что на 39,5% больше, чем в 2023 году.
В области культуры, общества, образования, науки, технологий и здравоохранения Вьетнам добился значительных успехов в построении системы национальных ценностей, культурных ценностей, ценностей семьи и стандартов вьетнамского человека.
Научно-технический потенциал Вьетнама был значительно усилен, в то время как социальные программы, политика в области благосостояния, этнической политики, религиозной политики, а также поддержка вьетнамцев за рубежом были реализованы системно и с положительными результатами.
В области обороны и безопасности независимость, суверенитет, единство и территориальная целостность Вьетнама, а также национальные и народные интересы продолжают быть надежно защищены.
Во внешнеполитической сфере международная интеграция Вьетнама становится всё более глубокой и эффективной, достигая значительных, стратегически важнейших и долгосрочных результатов. Это создаёт новую, открытую и благоприятную внешнеполитическую обстановку для обеспечения безопасности и развития, повышает международный авторитет страны, демонстрирует её ведущую роль в формировании и поддержании мирной, стабильной среды, а также в мобилизации внешних ресурсов на благо национального развития.
На сегодняшний день Вьетнам установил дипломатические отношения с 194 странами и территориями, в том числе поддерживает три особых отношения с Лаосом, Камбоджей и Кубой, 12 всеобъемлющих стратегических партнёрств, 8 стратегических партнёрств и 14 всесторонних партнёрств.
Учёный Уч Леанг также привел многочисленные примеры, анализируя отношения между Вьетнамом и Камбоджей с 1975 года, подчеркнув, что крепкие отношения между двумя странами не только способствуют их развитию, но и укрепляют стабильность и процветание региона, а также усиливают единство АСЕАН в условиях нестабильности в регионе и мире.
С этого ракурса, исследователь Уч Леанг выразил уверенность, что достижения за последние 50 лет станут надежной основой для того, чтобы Вьетнам вступил в новую эру - эру подъема нации, с целью стать страной с высоким уровнем дохода к 2045 году, внести вклад в мир, стабильность и развитие в регионе и в мире, а также содействовать дальнейшему развитию отношений между Вьетнамом и Камбоджей.