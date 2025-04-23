Пресса Камбоджи высоко оценивает процветание и гармонию Вьетнама

21 апреля на электронном сайте газеты Khmer Times была опубликована статья, восхваляющая историческую победу Вьетнама 30 апреля 1975 года, с заголовком "Вьетнам после 50 лет воссоединения страны: Процветание и гармония" (скриншот). Фото: ВИА.