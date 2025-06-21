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Пресса во внешнеполитической сфере - органическая и неотъемлемая часть внешнеполитической деятельности
В этом процессе пресса во внешнеполитической сфере сформировалась и выросла как особая сила, играющая незаменимую роль в продвижении образа Вьетнама в мире и сближении мирового сообщества с Вьетнамом. Сегодня пресса выполняет не только функции информирования и пропаганды, но и активно участвует в позиционировании Вьетнама как мирной, стабильной страны, находящейся на пути обновления и всесторонней интеграции в мировое сообщество. Она стала острым инструментом в борьбе за общественное мнение, своевременно опровергая ложную и искаженную информацию о ситуации в стране, тем самым защищая национальные интересы и укрепляя авторитет нации.
Пресса во внешнеполитической сфере по своей сути является составной частью внешнеполитического фронта. В эпоху, когда информация становится стратегическим ресурсом, пресса необходимо рассматривать как элитную силу, один из столпов повышения совокупной мощи страны, вносящий вклад в построение сильного и процветающего Вьетнама в новой эре.
В условиях стремительно меняющейся глобальной медиа-среды заместитель министра отметила, что цифровая эпоха и развитие информационно-коммуникационных технологий порождают революционные изменения в способах доступа, производства, распространения и восприятия информации.
Для прессы в целом и прессы во внешнеполитической сфере в частности это открывает огромные возможности, но одновременно ставит немало вызовов — как в сущности самой работы, так и в способах её реализации. Прежде всего, речь идёт о возможности передавать информацию в любую точку мира с беспрецедентной скоростью и всё более низкими затратами.
Цифровые платформы и трансграничные социальные сети становятся эффективными каналами прямого общения с международной аудиторией, усиливая присутствие и влияние Вьетнама в глобальном информационном пространстве.
Тем не менее, вызовы также весьма серьёзны. Глобальная информационная среда сегодня — это арена жёсткой конкуренции за внимание, за способность формировать общественное мнение и, особенно, за достоверность информации. Фейковые новости, ложная и искажённая информация о Вьетнаме могут появляться откуда угодно и распространяться с молниеносной скоростью.
Именно поэтому пресса во внешнеполитической сфере должна рассматриваться как передовой штурмовой отряд на информационном фронте. Это не просто канал внешней пропаганды, а мягкая «оперативная зона» в борьбе за защиту национального имиджа.
Заместитель министра Ле Тхи Тху Ханг выразила надежду, что журналисты во внешнеполитической сфере сохранят твёрдую политическую позицию, будут непрерывно обновлять мышление и подходы, овладеют современными технологиями и, что особенно важно, всегда сохранят в себе сердце честного, гуманного и ответственного журналиста. Им следует воспринимать свою миссию шире — не просто передавать информацию, а рассказывать миру историю о стране, которая уверенно движется вперёд, активно и искренне открывается миру.
В то же время, она призвала органы управления и руководящие структуры СМИ уделять больше практического внимания во внешнеполитической сфере - от политики подготовки кадров, инвестиций в инфраструктуру и технологии до расширения пространства для деятельности и международного сотрудничества. Только в благоприятной среде развития пресса сможет в полной мере раскрыть свой потенциал и действительно стать главной силой в продвижении престижа и статуса страны на международной арене.