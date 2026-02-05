Преодоление «жёлтой карточки» ННН: реструктуризация рыболовного флота в устойчивом направлении

Рыболовные суда, пришвартованные внутри шлюза Рачбун, прилегающего к морю Гоконг (архивное фото). Рыболовные суда, пришвартованные внутри шлюза Рачбун, прилегающего к морю Гоконг. Фото: Архив



Народный комитет провинции Донгтхап реализует план выполнения «Проекта по преобразованию отдельных видов промысла, оказывающих негативное воздействие на водные биоресурсы и экологическую среду» на территории провинции, с целью поэтапной реструктуризации рыболовного флота в устойчивом и экологически дружественном направлении.

Цель проекта заключается в переводе видов промысла, оказывающих значительное воздействие на водные биоресурсы, окружающую среду и экосистемы, на более экологичные и устойчивые формы; одновременно предусматривается перевод части рыболовных судов в другие сферы деятельности для поэтапного выравнивания промысловых мощностей в соответствии с запасами ресурсов.

Тем самым предполагается повысить производительность, качество и эффективность деятельности рыболовного флота, обеспечить 100% занятых в преобразовании рыбаков рабочими местами и стабильным доходом, а также внести вклад в борьбу с ННН-промыслом (незаконным, несообщаемым и нерегулируемым).

В частности, в период 2026–2030 годов в прибрежной зоне (суда длиной от 6 до менее 12 м) провинция ежегодно будет сокращать и переводить на другие виды деятельности около 5% от общего числа имеющихся судов, занятых в промысле жаберными сетями и ярусным ловом.

К концу 2030 года планируется сократить и преобразовать 76 из 307 прибрежных промысловых судов.

В прибрежно-морской зоне (суда длиной от 12 до менее 15 м) ежегодно предусматривается сокращение и преобразование 4% от общего количества судов, занятых траловым промыслом и другими видами лова (донные ловушки, ставные сети, морские ловушки).

К концу 2030 года будет сокращено и преобразовано 56 из 282 судов данной зоны.

Что касается морской зоны (суда длиной от 15 м и более), ежегодно планируется сокращение и преобразование 1,5% от общего числа судов, занятых траловым промыслом, жаберными сетями и другими видами лова (ставные сети). К концу 2030 года предполагается сократить и преобразовать 70 из 934 судов дальнего промысла.

Наряду с этим, в целях содействия реструктуризации рыбной отрасли, сокращения разрушительного промысла и поддержки устойчивых источников средств к существованию для рыбаков, Народный совет провинции Донгтхап принял Резолюцию № 47/2025/NQ-HĐND от 31 декабря 2025 года, устанавливающую политику поддержки смены профессии и списания рыболовных судов, не имеющих потребности в дальнейшем ведении промысловой деятельности на территории провинции.

Согласно документу, провинция оказывает поддержку организациям и частным лицам — владельцам законно зарегистрированных в Донгтхапе рыболовных судов длиной 6 м и более, относящихся к видам промысла с высокой степенью негативного воздействия на водные биоресурсы, которые добровольно подают заявление о списании судна и смене рода деятельности, полностью прекращая промысловую деятельность. Реализация мер должна строго соответствовать требованиям управления промыслом и борьбы с ННН-промыслом.

Общий объём финансирования реализации проекта оценивается более чем в 30,3 млрд донгов; из них 27,9 млрд донгов направляются на поддержку списания судов, свыше 2,4 млрд донгов — на профессиональное обучение и содействие трудоустройству судовладельцев и членов экипажей списанных судов.