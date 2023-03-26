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Пренатальный и неонатальный скрининг: Статья 2. Развертывание широкой сети предоставления услуг
Повышение доступности лечения и удовлетворение потребностей населения.
Доктор Фам Хонг Куан, заместитель директора Департамента структуры и качества населения Главного управления народонаселения и планирования семьи (Министерство здравоохранения) сказал, что, начиная с 2006 года, Министерство здравоохранения развернуло проект по повышению качества народонаселения за счет построения и расширения систем пренатального и неонатального скрининга, а также пилотирования Программы скрининга и диагностики пренатальных и неонатальных заболеваний в 20 провинциях и городах (2007 г.), которая затем была расширена до 63 провинций и городов по всей стране.
На основе результатам реализованных проектов по повышению качества народонаселения 7 декабря 2020 года премьер-министр подписал Решение № 1999/QD-TTg об утверждении расширенной программы скрининга, диагностики и лечения некоторых пренатальных и неонатальных заболеваний, пороков к 2030 году. Расширена деятельность проекта по количеству скрининговых и диагностических услуг; бенефициарами выступают (молодые мужчины и женщины, собирающиеся вступить в брак, беременные женщины, младенцы); расширен доступ к услугам для субъектов от центрального до уровня провинций, уездов и общин; а также по всей стране.
Г-н Фам Хонг Куан сказал, что утверждение и реализация программ и проектов пренатального и неонатального скрининга не только приносят пользу населению, помогая многим детям избавиться от пороков на всю жизнь, принося счастье детям, счастье семьям, способствуя повышению качества народонаселения, но также способствует снижению социальных затрат и нагрузки бюджета здравоохранения на лечение.
Исполняя Решение премьер-министра № 1999/QD-TTg от 7 декабря 2020 г. об утверждении Программы по расширению скрининга, диагностики и лечения некоторых пренатальных и неонатальных заболеваний, пороков к 2030 г., в настоящее время Главное управление народонаселения и Планирование семьи разрабатывает и завершает проект «Завершение и развитие сети пренатального и неонатального скрининга».
Заместитель директора Департамента структуры и качества народонаселения Фам Хонг Куан сказал, что региональные центры скрининга являются последними квалифицированными подразделениями в области скрининга, диагностики, лечения пренатального и неонатального заболеваний, пороков.
По словам г-на Фам Хонг Куана, в настоящее время нет полных статистических данных о количестве и профессиональном потенциале, а также качестве медицинских учреждений, участвующих в пренатальном и неонатальном скрининге, тем не менее, можно сказать, что они все еще не соответствуют потребностям населения в скрининге. В горных, этнических, отдаленных и труднодоступных районах медицинские учреждения могут предоставлять только базовые услуги, такие как основные услуги по лечению, дородовой уход, уход за беременными и основные анализы во время беременности матерей.
Региональные скрининговые центры по-прежнему проводят пренатальный и неонатальный скрининг с помощью высокотехнологичных тестов, таких как забор материнской крови и образцов крови из пятки новорожденного в течение 72 часов.
Г-н Фам Хонг Куан сказал, что с задачей предоставления поддержки, пренатального и неонатального скрининга бедным горным провинциям, этническим меньшинствам два центра скрининга, представляющие неблагополучные районы, будут преобразованы в центры скрининга при Министерстве здравоохранения, выполняя профессиональные задачи программы пренатального и неонатального скрининга, утвержденной премьер-министром.