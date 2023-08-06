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Премьер распорядился о мерах по борьбе со стихийными бедствиями, обеспечению сохранности водохранилищ в Центральном нагорье
На местах сосредоточить внимание на немедленном осмотре участков, подверженных риску оползней и просадок земель, проверки работы по обеспечению безопасности населения, сохранности водохранилищ и плотин в местности. Председатели провинциальных народных комитетов несут ответственность перед премьер-министром за эту работу.
Премьер-министр попросил Министерство сельского хозяйства и развития сельских местностей (МСХСМ), которое является постоянным агентством Национального руководящего комитета по борьбе со стихийными бедствиями, назначить заместителя министра координатором с Министерствами природных ресурсов и окружающей среды, транспорта, промышленности и торговли и строительства для проверки и руководства предотвращением и ликвидацией последствий стихийных бедствий в регионе Центрального нагорья, особенно обеспечением безопасности людей, плотин и водохранилищ в Ламдонг и Дакнонг.
МСХСМ было поручено направить опытных специалистов в Ламдонг и Дакнонг для оценки безопасности водохранилищ в Донгтхань и Дак Н'Т, тем самым предложив подходящие решения.
Национальному руководящему комитету по предотвращению стихийных бедствий и борьбе с ними и другим соответствующим министерствам и секторам продолжать контролировать, направлять и координировать с местностями в области предотвращения стихийных бедствий, борьбы с ними и устранения последствий стихийных бедствий, отчитываясь перед премьер-министром по вопросам, выходящим за рамки их компетенция.