Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Премьер распорядился о мерах по борьбе со стихийными бедствиями, обеспечению сохранности водохранилищ в Центральном нагорье

Премьер-министр Фам Минь Тьинь направил послание Национальному руководящему комитету по борьбе со стихийными бедствиями, соответствующим агентствам, министерствам и пяти населенным пунктам Центрального нагорья с просьбой принять меры по реагированию на наводнения, оседания грунта, оползни и обеспечить безопасность водохранилищ в регионе. Премьер-министр обратился к председателям народных комитетов провинций Ламдонг и Дакнонг и других населенных пунктов Центрального нагорья с просьбой сосредоточиться на реагировании на паводки, оползни, обеспечении безопасности озер и плотин, безопасности жизни людей и имущества.

На местах сосредоточить внимание на немедленном осмотре участков, подверженных риску оползней и просадок земель, проверки работы по обеспечению безопасности населения, сохранности водохранилищ и плотин в местности. Председатели провинциальных народных комитетов несут ответственность перед премьер-министром за эту работу.

Премьер-министр попросил Министерство сельского хозяйства и развития сельских местностей (МСХСМ), которое является постоянным агентством Национального руководящего комитета по борьбе со стихийными бедствиями, назначить заместителя министра координатором с Министерствами природных ресурсов и окружающей среды, транспорта, промышленности и торговли и строительства для проверки и руководства предотвращением и ликвидацией последствий стихийных бедствий в регионе Центрального нагорья, особенно обеспечением безопасности людей, плотин и водохранилищ в Ламдонг и Дакнонг.

МСХСМ было поручено направить опытных специалистов в Ламдонг и Дакнонг для оценки безопасности водохранилищ в Донгтхань и Дак Н'Т, тем самым предложив подходящие решения.

Национальному руководящему комитету по предотвращению стихийных бедствий и борьбе с ними и другим соответствующим министерствам и секторам продолжать контролировать, направлять и координировать с местностями в области предотвращения стихийных бедствий, борьбы с ними и устранения последствий стихийных бедствий, отчитываясь перед премьер-министром по вопросам, выходящим за рамки их компетенция.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Состоялся телефонный разговор Генерального секретаря Нгуен Фу Чонга с Председателем Народной партии Камбоджи, Премьер-министром Камбоджи

Состоялся телефонный разговор Генерального секретаря Нгуен Фу Чонга с Председателем Народной партии Камбоджи, Премьер-министром Камбоджи

5 августа в здании ЦК Партии Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг провел телефонный разговор с Председателем Народной партии Камбоджи (НПК), Премьер-министром Королевства Камбоджа Хун Сеном.
ПОДРОБНЕЕ

Top