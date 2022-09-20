Премьер провел телефонные переговоры с китайским коллегой

Премьер-министр Фам Минь Тьинь провел телефонный разговор с премьер-министром Китая Ли Кэцяном. Фото: Зыонг Жанг/ВИА

Обе стороны обещали реализовать общие важные мнения, достигнутые в ходе недавних переговоров между генеральным секретарем ЦК КПВ Нгуен Фу Чонгом и генеральным секретарем китайской партии, председателем Си Цзиньпином, с целью приведения вьетнамо-китайских отношений в новый период более высокого политического доверия и более эффективного и прочного сотрудничества.

По случаю 73-й годовщины Национального дня Китая (1 октября) он выразил уверенность, что Китай выполнит задачу построения современной, сильной, демократической и цивилизованной социалистической страны.

Пожелав успеха предстоящему 20-му Всекитайскому съезду Коммунистической партии Китая (КПК), Фам Минь Тьинь также воспользовался случаем, чтобы поблагодарить правительство и народ Китая за предоставление Вьетнаму миллионов доз вакцины против COVID-19 и медицинского оборудования, когда разразилась пандемия в стране.

Со своей стороны Ли Кэцян поздравил Вьетнам с важными достижениями в борьбе с пандемией и социально-экономическом развитии, особенно в сдерживании инфляции и поддержании высоких темпов экономического роста в условиях трудностей.

Стороны договорились способствовать визитам на всех уровнях, особенно наилучшим образом подготовиться к визитам на высоком уровне после 20-го Всекитайского съезда КПК, углубляя практические связи, а также обмены и передвижения людей двух стран.

Премьер-министр Вьетнама предложил обеим сторонам тесно сотрудничать, чтобы стабильно и сбалансировано развивать двустороннюю торговлю. Он попросил Китай создать благоприятные условия для таможенного оформления, расширить импорт и ускорить открытие рынка для вьетнамской сельскохозяйственной продукции, полностью возобновить работу пограничных пунктов и улучшить пропускную способность таможенного оформления, а также максимально использовать возможности из многосторонних соглашений о свободной торговле.

Премьер-министр также предложил Китаю увеличить высококачественные инвестиции в области, соответствующие потребностям Вьетнама и стратегии устойчивого развития, активно обмениваться и решать нерешенные проблемы в ряде проектов сотрудничества между двумя странами.

Ли Кэцян предложил обеим сторонам укреплять стратегическую взаимосвязь, развивать сотрудничество в области экономики, торговли и инвестиций, производства, сельского хозяйства, а также сотрудничество в поддержании цепочек поставок и производства, используя преимущества каждой стороны для совместного расширения использования мирового рынка.

По его словам, на основе хорошей координации в предотвращении эпидемии COVID-19 китайская сторона заявила о своей готовности содействовать восстановлению межличного обмена, приветствовать вьетнамских студентов обратно в Китай, увеличить частоту коммерческих рейсов между двумя странами.

По вопросам территориальных границ обе стороны пообещали продолжать эффективно поддерживать каналы для обсуждения пограничных вопросов на материке и на море, должным образом урегулировать разногласия для поддержания общего мира и стабильности.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь предложил продолжать хорошо выполнять 3 юридических документа о сухопутной границе между Вьетнамом и Китаем, совместно прилагать усилия для поддержания мира, стабильности и надлежащего решения морских вопросов в духе общего понимания на высоком уровне «Соглашение об основных принципах урегулирования морских вопросов между Вьетнамом и Китаем», ускорить переговоры на море, разрешать споры и разногласия мирными средствами в соответствии с международным правом, особенно Конвенцией Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982 года (UNCLOS 1982).

Два лидера пришли к единому мнению о поддержании механизма переговоров о демаркации и сотрудничестве на море, полном и эффективном выполнении Декларации о поведении сторон в Восточном море вместе с государствами-членами АСЕАН, создавая содержательный, эффективный, действенный и соответствующий международному праву, включая UNCLOS 1982.

Премьер-министр Ли Кэцян почтительно пригласил премьер-министра Фам Минь Тьиня и других высокопоставленных вьетнамских лидеров посетить Китай в ближайшее время.



