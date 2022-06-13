Премьер провел диалог с работниками всей страны

Фото: Зыонг Жанг/ВИА

12 июня со завода в северной провинции Бакжанг премьер-министр Фам Минь Тьинь провел диалог с 4.500 работниками со всей страны как в режиме онлайн, так и очно.

Ранее рабочие со всей страны выразили желание высказать премьер-министру мнение по вопросам, касающимся рабочих мест, доходов и условий труда. Премьер-министр Фам Минь Тьинь согласился на диалог после того, как об этом сообщил президиум Конфедерации труда Вьетнама (VGCL).

Чтобы подготовиться к мероприятию, VGCL поручил профсоюзам всех уровней и соответствующим агентствам печати собрать предложения от рабочих к Партии и государству.

На данный момент было получено около 10.000 вопросов и предложений, в основном касающихся повышения минимальной заработной платы в регионах с 1 июля, поправок к политике социального страхования, жилья, здравоохранения и социального обеспечения, профессиональной подготовки и реагирования на нарушения со стороны работодателей.

На диалоге рабочие выразили доверие к политике и установкам Партии и государственных законах, а также свою решимость в производстве, содействии национальному строительству.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул, что в последние годы Партия, государство и народ всегда уделяли особое внимание рабочим и трудящимся, принимая различные соответствующие политики и руководящие принципы.

Он подтвердил, что после диалога будут пересмотрены механизмы, институты и политика, отметив свою надежду на то, что работники будут способствовать повышению своей роли в процессе индустриализации и модернизации, а также национального строительства и обороны.

По этому случаю VGCL запустила развлекательную программу для рабочих на национальном телеканале -VTV3-.

В рамках программы работники расскажут о своих стремлениях и пожеланиях, продемонстрируют свои таланты, навыки и знание закона, а также свою гражданскую приверженность обществу.



