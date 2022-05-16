Премьер провел встречи с друзьями Вьетнама в США

Премьер-министр Фам Минь Тьинь встречается с американскими друзьями, которые поддерживают пострадавших во Вьетнаме от агента «Оранж»/диоксина, в Нью-Йорке 15 мая. Фото: ВИА

Премьер-министр Фам Минь Тьинь 15 мая (по американскому времени) провел встречи с американскими друзьями, которые поддержали Вьетнам и его народ в рамках своего рабочего визита в США.

На встрече с Джоном Маколиффом и группой американцев, которые помогли поддержать вьетнамских жертв агента «Оранж»/диоксина, премьер-министр Тьинь сказал, что помимо перспективных вопросов двустороннего сотрудничества, вьетнамская делегация также обсудила с американской стороной последствия войны, которые до сих пор преследуют Вьетнам.

По его словам, три миллиона человек все еще страдают от воздействия агента «Оранж», не говоря уже о рисках продолжающихся болезней и уродств, затрагивающих будущие поколения, о миллионах гектаров зараженных земель. 200.000 вьетнамских солдат до сих пор не найдены, а неразорвавшиеся бомбы и мины продолжают угрожать безопасности и средствам к существованию многих вьетнамцев.

Глава вьетнамского правительства выразил благодарность Маколиффу и американским друзьям, которые поддержали вьетнамских жертв агента «Оранж» и помогли Вьетнаму справиться с последствиями войны.

Со своей стороны, Маколифф поблагодарил премьер-министра Фам Минь Тьиня в частности и Вьетнам в целом за добрую волю отложить в сторону прошлое и смотреть в будущее, а также за сотрудничество между двумя странами в преодолении последствий войны, включая поиск пропавших без вести американцев (MIA), участвующих в войне во Вьетнаме, что способствовало процессу восстановления.

Премьер-министр выразил надежду, что у американских друзей будут более надежные, эффективные меры и практические программы для решения самых неотложных вопросов, связанных с наследием войны, включая дезактивацию авиабазы Бьенхоа, поддержку средств к существованию для жертв агента «Оранж», поддержку генетического анализа для установления личностей погибших солдат, и особенно вдохновения молодого поколения на продолжение своей работы – в координации с вьетнамскими агентствами при помощи Министерства иностранных дел.

В тот же день премьер-министр Тьинь также встретился с рядом близких друзей Вьетнама, которые внесли активный вклад и всегда поддерживали Вьетнам во время войны, а также во время нынешних усилий по строительству страны.

На встрече присутствовали Мерл Ратнер и несколько его коллег, которые являются соучредителями и координаторами организации, выступающей за помощь и ответственность за жертв агент «Оранж» во Вьетнаме; Джей Джонсон, который присоединился к первой группе американских солдат, сопротивлявшихся призыву на военную службу во Вьетнаме, и был приговорен к 28 месяцам тюремного заключения; Сьюзан Шналл, бывшая медсестра ВМС США, которая вместе с мужем использовала самолет для сброса листовок, призывающих солдат сопротивляться приказу о развертывании во Вьетнаме, а также некоторые активные члены левых движений в США.

Американские друзья выразили свое впечатление большими достижениями Вьетнама после 35 лет Доймой (обновление), объявили о ряде мероприятий, проводимых для дальнейшей поддержки Вьетнама, и обсудили с вьетнамским лидером ситуацию во Вьетнаме, регионе и мире.

Премьер-министр Тьинь заявил, что Вьетнам неуклонно следует пути национальной независимости и социализма, стремясь стать процветающей, сильной, демократической страной со справедливым, цивилизованным обществом.

Вьетнам последовательно реализует внешнюю политику независимости, самостоятельности, мира, дружбы, сотрудничества и развития, многосторонности и диверсификации внешних отношений, сказал премьер-министр Тьинь, добавив, что Вьетнам стремится быть хорошим другом, надежным партнером и активным и ответственным членом международного сообщества.

Он отметил, что Вьетнам и США отбросили прошлое и вместе работают над развитием связей во всех областях на основе уважения политических институтов, территориальной целостности и суверенитета друг друга.

Одним из столпов двусторонних отношений являются экономика, торговля и инвестиции. В 2021 году торговля между Вьетнамом и США достигла 112 млрд. долл. США, что составляет почти одну треть от общего объема торговли между США и АСЕАН в размере 362 млрд. долл. США, и имеет ежегодный рост на 17-20%.

Информируя американских друзей о текущей ситуации во Вьетнаме, который успешно справился с COVID-19 и занимается активным социально-экономическим восстановлением, вьетнамское правительство выразило приветствие американскому народу за поддержку Вьетнама во время войны и нормализацию отношений, и попросило их продолжать выступать и способствовать двустороннему сотрудничеству во имя мира, сотрудничества и развития двух стран.