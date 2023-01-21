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Премьер почтил память покойных лидеров правительства

Премьер-министр Фам Минь Тьинь зажег благовония в честь покойных лидеров правительства Фам Хунга, Во Ван Киета и Фан Ван Кхая, а также навестил их семьи в Хошимине 20 января в преддверии праздника Лунного Нового года (Тэт) - крупнейшего и самого длинного вьетнамского праздника в году.
  Премьер-министр Тьинь зажег благовония в честь покойного премьер-министра Фан Ван Кхая. Фото: ВИА  
Премьер-министр Фам Минь Тьинь зажег благовония в честь покойных лидеров правительства Фам Хунга, Во Ван Киета и Фан Ван Кхая, а также навестил их семьи в Хошимине 20 января в преддверии праздника Лунного Нового года (Тэт) - крупнейшего и самого длинного вьетнамского праздника в году.

В домах покойного председателя Совета министров (премьер-министра) Фам Хунга (1912–1988) и покойного премьер-министра Во Ван Киета (1922–2008) в районе 3 премьер-министр Тьинь выразил благодарность за их значительный вклад в развитие страны, дело строительства и защиты страны.

Товарищ Фам Хунг присоединился к молодежному движению в возрасте 16 лет и через два года стал одним из первых членов Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) на Юге. Позже он несколько раз подряд был членом ЦК партии и Политбюро. В июне 1987 года Национальное собрание избрало его Председателем Совета министров.

Товарищ Во Ван Киет начал участвовать в революционной деятельности в возрасте 16 лет.

В течение своей жизни он занимал многие важные посты как в партии, так и в правительстве. На 6-м всевьетнамском партийном съезде идеи и предложения Киета по содействию сельскохозяйственному производству и производству товаров были включены в документы съезда, что способствовало формированию политики партии «Доймой» (обновление), открывая период сильного и стабильного развития страны.

В доме покойного премьер-министра Фан Ван Кхая (1933–2018) в районе Кучи премьер-министр Тьинь подчеркнул, что в качестве главы правительства тогдашний премьер-министр Кхай внес много важных вкладов в реформу правовых институтов и интеграцию Вьетнама, особенно в экономике.

Товарищ Фан Ван Кхай вступил в революцию в 1947 г., а в КПВ - 15 июля 1959 г. Он был членом ЦК КПВ и членом Политбюро много раз подряд, а с 1997 по 2006 г. - премьер-министром. За 70 лет революционной деятельности он внес большой вклад в революционное дело КПВ и нации.

ИЖВ/ВИА

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