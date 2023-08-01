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Премьер поручил принять меры по выпуску подзаконных актов

Премьер-министр Фам Минь Тьинь подписал документ, подписал документ, предписывающий принять решительные меры для обеспечения оперативной выдачи документов, детализирующих выполнение законов и резолюций, принятых Национальным собранием (НС). Премьер-министр отметил, что правительство издало много указаний, чтобы дать конкретным министерствами и ведомствами министерского уровня конкретные задачи по завершению строительства и выпуску документов, регламентирующих реализацию.

Однако к 30 июля многие документы еще предстояло оформить.

В целях ускорения работы Правительство обратилось к министрам и руководителям ведомств министерского уровня с просьбой оперативно руководить формированием и доработкой документов для представления в пределах своих полномочий или направлять их в уполномоченные органы для представления, при этом тесно координируя свои действия с Министерством юстиции, Правительственным аппаратом и соответствующими ведомствами для устранения препятствий, с которыми они сталкиваются. Их попросили не затягивать с выпуском документа, но обеспечить его качество и доложить о результатах этой работы премьер-министру до 5 августа.

В то же время премьер-министр поручил Министерству юстиции проследить за подготовкой этих документов, обеспечить их оперативность и высокое качество и до10 августа доложить ему краткую информацию о ходе работы.

Правительственному аппарату было предложено внимательно следить за выполнением задач министерств и ведомств министерского уровня на местах, одновременно координируя с агентствами по подготовке документов сбору идей членов кабинета министров и заполнение документов, а также отчитываясь перед премьер-министром по вопросам, имеющим различные мнения, а также о возникающих проблемах, таким образом, обеспечивая оперативная выдача документов.

ИЖВ/ВИА

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