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Премьер поручил принять меры по выпуску подзаконных актов
Однако к 30 июля многие документы еще предстояло оформить.
В целях ускорения работы Правительство обратилось к министрам и руководителям ведомств министерского уровня с просьбой оперативно руководить формированием и доработкой документов для представления в пределах своих полномочий или направлять их в уполномоченные органы для представления, при этом тесно координируя свои действия с Министерством юстиции, Правительственным аппаратом и соответствующими ведомствами для устранения препятствий, с которыми они сталкиваются. Их попросили не затягивать с выпуском документа, но обеспечить его качество и доложить о результатах этой работы премьер-министру до 5 августа.
В то же время премьер-министр поручил Министерству юстиции проследить за подготовкой этих документов, обеспечить их оперативность и высокое качество и до10 августа доложить ему краткую информацию о ходе работы.
Правительственному аппарату было предложено внимательно следить за выполнением задач министерств и ведомств министерского уровня на местах, одновременно координируя с агентствами по подготовке документов сбору идей членов кабинета министров и заполнение документов, а также отчитываясь перед премьер-министром по вопросам, имеющим различные мнения, а также о возникающих проблемах, таким образом, обеспечивая оперативная выдача документов.