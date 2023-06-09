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Премьер поручил и дальше экономить электроэнергию в 2023-2025 годах
К 2030 году цель состоит в том, чтобы половина офисных зданий и половина жилых зданий были оборудованы системами солнечной энергии на крышах для собственного потребления, без продажи электроэнергии в национальную энергосистему. К концу 2025 года цель состоит в том, чтобы все системы уличного освещения использовали светодиодные лампы.
С этой целью министерствам, межведомственным и правительственным учреждениям, народным комитетам городов и областей центрального подчинения, предприятиям и массовым организациям было поручено экономить электроэнергию на рабочих местах, общественном освещении, освещении для целей рекламы и наружного декора (минимально на 50%), в домашнем хозяйстве, в торговых и сервисных учреждениях, и производственных предприятиях, и реализовать программу продвижения солнечной энергетики.
Министерству промышленности и торговли также было поручено разработать и запустить программы по продвижению солнечной энергии на крышах предприятий и домашних хозяйств, а также по содействию использованию в домашних хозяйствах энергосберегающего оборудования, такого как кондиционеры, холодильники, светодиодные фонари и стиральные машины.
Электрическая корпорация Вьетнама отвечает за оптимальную работу электростанций и передающих и распределительных сетей с целью эффективного использования первичных источников энергии и снижения потерь мощности в системе, рациональную мобилизацию мощности и электроэнергии гидроэлектростанций, источников электроэнергии, приобретаемых у автономных электростанций, станций ВИЭ и резервных источников электроснабжения заказчиков, за внедрение технических решений по управлению, инвестиции, реконструкции и модернизации энергосистемы, укрепление технического управления, ограничение аварий, обеспечение безопасной, стабильной и надежной работы электросети, снижение потери мощности…