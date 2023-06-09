Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Премьер поручил и дальше экономить электроэнергию в 2023-2025 годах

Заместитель премьер-министра Чан Хонг Ха недавно подписал директиву премьер-министра № 20/CT-TTg об увеличении энергосбережения в период 2023-2025 и последующие годы. В этом контексте премьер-министр потребовал, чтобы в период с 2023 по 2025 год и в последующие годы вся страна стремилась ежегодно экономить не менее 2% от общего потребления электроэнергии, к 2025 году снизить потери мощности по всей энергосистеме до уровня менее 6%; снизить мощность пиковой нагрузки национальной энергосистемы за счет реализации программ управления спросом на электроэнергию (DSM) и регулирования нагрузки (DR) не менее чем на 1500 МВт к 2025 году.

К 2030 году цель состоит в том, чтобы половина офисных зданий и половина жилых зданий были оборудованы системами солнечной энергии на крышах для собственного потребления, без продажи электроэнергии в национальную энергосистему. К концу 2025 года цель состоит в том, чтобы все системы уличного освещения использовали светодиодные лампы.

С этой целью министерствам, межведомственным и правительственным учреждениям, народным комитетам городов и областей центрального подчинения, предприятиям и массовым организациям было поручено экономить электроэнергию на рабочих местах, общественном освещении, освещении для целей рекламы и наружного декора (минимально на 50%), в домашнем хозяйстве, в торговых и сервисных учреждениях, и производственных предприятиях, и реализовать программу продвижения солнечной энергетики.

Министерству промышленности и торговли также было поручено разработать и запустить программы по продвижению солнечной энергии на крышах предприятий и домашних хозяйств, а также по содействию использованию в домашних хозяйствах энергосберегающего оборудования, такого как кондиционеры, холодильники, светодиодные фонари и стиральные машины.

Электрическая корпорация Вьетнама отвечает за оптимальную работу электростанций и передающих и распределительных сетей с целью эффективного использования первичных источников энергии и снижения потерь мощности в системе, рациональную мобилизацию мощности и электроэнергии гидроэлектростанций, источников электроэнергии, приобретаемых у автономных электростанций, станций ВИЭ и резервных источников электроснабжения заказчиков, за внедрение технических решений по управлению, инвестиции, реконструкции и модернизации энергосистемы, укрепление технического управления, ограничение аварий, обеспечение безопасной, стабильной и надежной работы электросети, снижение потери мощности…

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Президент государства провел первое заседание Руководящего комитета по подведению итогов теории и практики 40-летней курса Обновления

Президент государства провел первое заседание Руководящего комитета по подведению итогов теории и практики 40-летней курса Обновления

Во второй половине дня 9 июня Руководящий комитет по подведению итогов ряда теоретических и практических вопросов о социалистически ориентированного 40-летнего курса Обновления во Вьетнаме провел первое заседание под председательством члена Политбюро, президента страны Во Ван Тхыонга, председатель комитета.
ПОДРОБНЕЕ

Top