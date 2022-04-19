Премьер-министр: SEA Games 31 - это SEA Games единства, сплоченности, впечатлений и безопасности

Премьер-министр Фам Минь Тьинь подбадривает тренеров и спортсменов, тренирующихся в Национальном центре спортивной подготовки. Фото ВИА

Посещая, проверяя и подбодряя спортсменов и тренеров всех видов спорта, тренирующихся в Ханойском национальном центре спортивной подготовки, премьер-министр Фам Минь Тьинь выразил свою радость в связи с сильным духом спортсменов на тренировках, который очень серьезен, особенно в контексте трудностей и сложного развития эпидемии COVID-19. Он восхвалил тренеров и спортсменов, преодолевших трудности с сильным духом, настроем, решимостью, которые серьезно готовятся к соревнованиям для достижения самых высоких результатов.

Глава правительства отметил, что до открытия SEA Games 31 остаются считанные дни; тренировки и подготовка объектов к SEA Games проходят в очень оживленной атмосфере.

Премьер-министр предложил спортсменам и тренерам продолжать прилагать усилия для подготовки к мероприятию, обеспечения безопасности и здоровья, особенно в профилактике и борьбе с COVID-19, быть готовыми состязаться на самом высоком уровне.

По словам премьер-министра, Вьетнам является принимающей страной SEA Games 31, поэтому, помимо тренировок и соревнований в духе «благородного спорта во имя цветов национального флага», тренеры и спортсмены также играют роль посланцев мира и дружбы.

Спортсмены и тренеры должны продемонстрировать национальные традиции солидарности, дружбы и миролюбия, эффективно отражая внешнюю политику Вьетнама.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь попросил соответствующие ведомства, министерства и секторы продолжать преодолевать трудности, создавать благоприятные условия и хорошо заботиться о спортсменах и тренерах, обладающих лучшими умственными и физическими качествами, для участия в SEA Games.

Премьер-министр пожелал тренерам и спортсменам быть здоровыми и полными веры, соревноваться в полную силу, вносить свой вклад в развитие спорта, продемонстрировав высшие достижения национального спортивного движения; заботиться о здоровье, чтобы спортсмены могли учиться и работать, внося свой вклад в строительство и оборону страны.

Премьер-министр посетил крытый Дворец легкой атлетики Mидинь (Ханой), проверил и подбодрил артистов на репетиции по подготовке художественных программ к церемонии открытия SEA Games 31.

Он сказал, что приближается день открытия SEA Games 31; ощущается нехватка времени для артистов и актеров. Поэтому премьер-министр разделил с артистами и актерами трудности и невзгоды; в то же время, выразил пожелание, чтобы артисты, актеры и силы, обслуживающие организацию SEA Games 31, имели крепкое здоровье, выполняли свои задачи наилучшим образом, чтобы художественная программа на церемонии открытия SEA Games 31 была действительно впечатляющей, выражающий волю, разум и изобретательность вьетнамского народа, а также культурную самобытность и искусство Вьетнама.

Осматривая национальный стадион Мидинь, премьер-министр Фам Минь Тьинь сказал, что Национальный стадион Мидинь является местом проведения многих мероприятий SEA Games 31, включая церемонии открытия и закрытия, а также местом проведения церемонии открытия соревнований по многим видам спорта. Каждый вид спорта имеет различную подготовку инфраструктуры и условия работы, поэтому соответствующие министерства, секторы и подразделения должны принимать разумные меры для обеспечения того, чтобы тренировки и соревнования не влияли друг на друга.

Работая с соответствующими министерствами, ведомствами, секторами и подразделениями, премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул, что проведение SEA Games 31 является большой честью и ответственностью, а также возможностью для продвижения имиджа страны и вьетнамского народа. Поэтому все должны приложить усилия, чтобы организовать SEA Games 31 как впечатляющего мероприятия единства, сплоченности, безопасности, бережливости и эффективности.

Отчитываясь перед премьер-министром, министр культуры, спорта и туризма Нгуен Ван Хунг сказал, что, несмотря на многочисленные трудности и вызовы, связанные с воздействием эпидемии COVID-19, до сих пор подготовка к организации SEA Games 31 реализуется активно и оперативно, обеспечивая установленный график.

Что касается содержания соревнований, то Вьетнамская спортивная делегация насчитывает около 1.400 спортсменов, участвующих в 40 спортивных соревнованиях на SEA Games 31. Спортсмены и тренеры активно тренируются для достижения высоких результатов.



