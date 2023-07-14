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Премьер-министр: «Зеленое» развитие, сокращение выбросов — неизбежная тенденция, Вьетнам — не аутсайдер
На заседании премьер-министр признал, высоко оценил и похвалил усилия министерств, отраслей, населенных пунктов, членов Руководящего комитета, бизнеса за их целеустремленность, усилия, инициативность, активность и синхронность в реализации задач после 3-го заседания, к общей цели ответственного, эффективного и практического выполнения обязательств Вьетнама на COP26.
Премьер-министр подчеркнул ряд ключевых вопросов, включая совершенствовать институты, механизмы и политики; мобилизовать все ресурсы, включая ресурсов из мира, зеленые финансовые потоки, передачу технологий, знания и опыт; активизировать исследования, разработки и передачу технологий для производства оборудования и развития отрасли возобновляемых источников энергии; совершенствовать методы управления, подходящие и эффективные для зеленого развития; обучать человеческие ресурсы для зеленого развития.
Что касается ключевых задач на ближайшее время, премьер-министр Фам Минь Тьинь потребовал Руководящий комитет и все уровни и секторы ускорять реализацию задач по выполнению обязательств Вьетнама на COP26.
Премьер-министр также поручил соответствующим министерствам и ведомствам активно участвовать в реализации проекта выполнения Декларации JETP, разработать план по мобилизации ресурсов для реализации JETP; активно обсуждать с Группой международных партнеров, Финансовым альянсом Глазго за нулевые чистые выбросы (GFANZ) и заинтересованными сторонами.
Среди конкретных указаний премьер-министра на встрече были выпуск подробных документов по реагированию на изменение климата, разработка Указа об управлении углеродными кредитами, доработка и представление Механизма пилотной прямой покупки и продажи электроэнергии (DPPA) между производителями возобновляемой энергии и крупными потребителями электроэнергии
* Также на заседании Руководящий комитет COP26 объявил о решении премьер-министра о создании Секретариата по реализации Политической декларации о создании партнерства по справедливому энергетическому переходу (JETP). Секретариат возглавляет министр природных ресурсов и окружающей среды Данг Куок Кхань.