Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Премьер-министр: «Зеленое» развитие, сокращение выбросов — неизбежная тенденция, Вьетнам — не аутсайдер

Что касается ключевых задач на ближайшее время, премьер-министр Фам Минь Тьинь потребовал Руководящий комитет и все уровни и секторы ускорять реализацию задач по выполнению обязательств Вьетнама на COP26.
  Премьер-министра Фам Минь Тьинь председательствовал на заседании. Фото: ВИА  
Зеленое развитие, энергетический переход и сокращение выбросов являются неизбежными и необратимыми тенденциями, в которой Вьетнам не станет аутсайдером, утвердил премьер-министра Фам Минь Тьинь, главы комитета, на 4-м заседании Национального руководящего комитета по реализации вьетнамских обязательств на 26-й Конференции сторон Конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (Руководящий комитет COP26), которое состоялось во второй половине дня 14 июля в здании правительства.

На заседании премьер-министр признал, высоко оценил и похвалил усилия министерств, отраслей, населенных пунктов, членов Руководящего комитета, бизнеса за их целеустремленность, усилия, инициативность, активность и синхронность в реализации задач после 3-го заседания, к общей цели ответственного, эффективного и практического выполнения обязательств Вьетнама на COP26.

Премьер-министр подчеркнул ряд ключевых вопросов, включая совершенствовать институты, механизмы и политики; мобилизовать все ресурсы, включая ресурсов из мира, зеленые финансовые потоки, передачу технологий, знания и опыт; активизировать исследования, разработки и передачу технологий для производства оборудования и развития отрасли возобновляемых источников энергии; совершенствовать методы управления, подходящие и эффективные для зеленого развития; обучать человеческие ресурсы для зеленого развития.

Что касается ключевых задач на ближайшее время, премьер-министр Фам Минь Тьинь потребовал Руководящий комитет и все уровни и секторы ускорять реализацию задач по выполнению обязательств Вьетнама на COP26.

Премьер-министр также поручил соответствующим министерствам и ведомствам активно участвовать в реализации проекта выполнения Декларации JETP, разработать план по мобилизации ресурсов для реализации JETP; активно обсуждать с Группой международных партнеров, Финансовым альянсом Глазго за нулевые чистые выбросы (GFANZ) и заинтересованными сторонами.

Среди конкретных указаний премьер-министра на встрече были выпуск подробных документов по реагированию на изменение климата, разработка Указа об управлении углеродными кредитами, доработка и представление Механизма пилотной прямой покупки и продажи электроэнергии (DPPA) между производителями возобновляемой энергии и крупными потребителями электроэнергии

* Также на заседании Руководящий комитет COP26 объявил о решении премьер-министра о создании Секретариата по реализации Политической декларации о создании партнерства по справедливому энергетическому переходу (JETP). Секретариат возглавляет министр природных ресурсов и окружающей среды Данг Куок Кхань.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

AMM-56: министр иностранных дел Буй Тхань Шон принимает участие в конференции EAS и PMC АСЕАН-США

AMM-56: министр иностранных дел Буй Тхань Шон принимает участие в конференции EAS и PMC АСЕАН-США

По сообщению корреспондента ВИА в Джакарте, утром 14 июля, в рамках 56-й встречи министров иностранных дел АСЕАН (AMM-56), министр иностранных дел Буй Тхань Шон принял участие в конференции министров иностранных дел стран-участниц Саммита Восточной Азии (EAS или ВАС) и встрече министров иностранных дел (PMC) АСЕАН-США.
ПОДРОБНЕЕ

Top