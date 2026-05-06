НОВОСТИ

Премьер-министр Японии Такаити Санаэ подчеркнула успех визита во Вьетнам и Австралию

Опираясь на результаты недавнего визита во Вьетнам и Австралию, Япония намерена продолжать тесное сотрудничество со странами региона, продвигая направления взаимодействия в рамках FOIP.
  Премьер-министр Японии Такаити Санаэ во время визита во Вьетнам. Фото: ВИА  
Выступая перед прессой в столице Австралии Канберре 4 мая, Премьер-министр Японии Такаити Санаэ отметила достигнутые результаты визита во Вьетнам и Австралию, особенно в сфере экономической безопасности.

Глава японского правительства подчеркнула, что в ходе данной зарубежной поездки, помимо укрепления личного доверия между лидерами, была достигнута договорённость о продвижении конкретного сотрудничества, направленного на общую цель — повышение самостоятельности и устойчивости каждой страны, что позволит совместно сделать весь регион более сильным и процветающим.

Премьер-министр Такаити сообщила, что в области экономической безопасности стороны объявили о документах сотрудничества, подтверждающих усиление взаимодействия по неотложным вопросам, таким как обеспечение стабильных поставок энергии, включая сжиженный природный газ (LNG), а также повышение устойчивости цепочек поставок, включая редкоземельные элементы и важнейшие полезные ископаемые. Это является значительным достижением на фоне текущей ситуации на Ближнем Востоке.

В частности, во Вьетнаме Япония представила первый проект в рамках инициативы «Power Asia», объявленной в прошлом месяце, направленный на содействие увеличению поставок сырой нефти Вьетнама, а также на экспорт в Японию медицинских изделий, произведённых японскими предприятиями во Вьетнаме.

Поддержка обеспечения необходимых энергетических поставок для функционирования экономики Вьетнама, важного центра региональных цепочек поставок, будет играть значимую роль в поддержании стабильной жизни населения двух стран.

Глава японского правительства отметила, что по этому случаю с руководителями двух стран были проведены глубокие обсуждения региональной ситуации и сотрудничества в сфере безопасности.

Стороны достигли договорённости об усилении координации по стратегическим вопросам Индо-Тихоокеанского региона, включая ситуацию в Восточной Азии, в частности о дальнейшем углублении сотрудничества в сфере безопасности.

Касаясь инициативы «Свободный и открытый Индо-Тихоокеанский регион» (FOIP), предложенной покойным Премьер-министром Синдзо Абэ десять лет назад, Такаити отметила, что её развитие было подробно изложено в ключевом выступлении во Вьетнаме. Тем самым был передан сигнал о необходимости повышения самостоятельности и устойчивости стран региона для адаптации к изменениям времени и совместного построения всё более сильного и процветающего региона на основе конкретного сотрудничества.

Основываясь на результатах визита во Вьетнам и Австралию, Япония намерена продолжать тесное сотрудничество со странами региона, продвигая уже сформированные направления взаимодействия в рамках FOIP, с целью совместного формирования более сильного и процветающего Индо-Тихоокеанского региона.

ИЖВ/ВИА

Генеральный секретарь, Президент То Лам принял Советника по национальной безопасности Индии

Генеральный секретарь, Президент То Лам принял Советника по национальной безопасности Индии

По сообщению специального корреспондента ВИА, во второй половине дня 5 мая в столице Нью-Дели (Индия) в рамках государственного визита в Республику Индия Генеральный секретарь, Президент То Лам принял Советника по национальной безопасности Индии Аджита Довала.
