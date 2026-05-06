Премьер-министр Японии Такаити Санаэ подчеркнула успех визита во Вьетнам и Австралию
Глава японского правительства подчеркнула, что в ходе данной зарубежной поездки, помимо укрепления личного доверия между лидерами, была достигнута договорённость о продвижении конкретного сотрудничества, направленного на общую цель — повышение самостоятельности и устойчивости каждой страны, что позволит совместно сделать весь регион более сильным и процветающим.
Премьер-министр Такаити сообщила, что в области экономической безопасности стороны объявили о документах сотрудничества, подтверждающих усиление взаимодействия по неотложным вопросам, таким как обеспечение стабильных поставок энергии, включая сжиженный природный газ (LNG), а также повышение устойчивости цепочек поставок, включая редкоземельные элементы и важнейшие полезные ископаемые. Это является значительным достижением на фоне текущей ситуации на Ближнем Востоке.
В частности, во Вьетнаме Япония представила первый проект в рамках инициативы «Power Asia», объявленной в прошлом месяце, направленный на содействие увеличению поставок сырой нефти Вьетнама, а также на экспорт в Японию медицинских изделий, произведённых японскими предприятиями во Вьетнаме.
Поддержка обеспечения необходимых энергетических поставок для функционирования экономики Вьетнама, важного центра региональных цепочек поставок, будет играть значимую роль в поддержании стабильной жизни населения двух стран.
Глава японского правительства отметила, что по этому случаю с руководителями двух стран были проведены глубокие обсуждения региональной ситуации и сотрудничества в сфере безопасности.
Стороны достигли договорённости об усилении координации по стратегическим вопросам Индо-Тихоокеанского региона, включая ситуацию в Восточной Азии, в частности о дальнейшем углублении сотрудничества в сфере безопасности.
Касаясь инициативы «Свободный и открытый Индо-Тихоокеанский регион» (FOIP), предложенной покойным Премьер-министром Синдзо Абэ десять лет назад, Такаити отметила, что её развитие было подробно изложено в ключевом выступлении во Вьетнаме. Тем самым был передан сигнал о необходимости повышения самостоятельности и устойчивости стран региона для адаптации к изменениям времени и совместного построения всё более сильного и процветающего региона на основе конкретного сотрудничества.
Основываясь на результатах визита во Вьетнам и Австралию, Япония намерена продолжать тесное сотрудничество со странами региона, продвигая уже сформированные направления взаимодействия в рамках FOIP, с целью совместного формирования более сильного и процветающего Индо-Тихоокеанского региона.