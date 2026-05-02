Премьер-министр Японии Такаити Санаэ начала официальный визит во Вьетнам

Данг Суан Фонг, член ЦК КПВ, министр, глава Канцелярий Правительства, встречает Премьер-министра Японии Такаити Санаэ в международном аэропорту Нойбай (Фото: ВИА)

В международном аэропорту Нойбай делегацию встречали: министр, глава Канцелярий Правительства Данг Суан Фонг; первый заместитель министра иностранных дел Нгуен Минь Ву; Посол Вьетнама в Японии Фам Куанг Хьеу, а также представители Министерства иностранных дел и Канцелярий Правительства.

Премьер-министр Такаити Санаэ родилась 7 марта 1961 года в префектуре Нара; окончила Университет Кобе по специальности «бизнес». 21 октября 2025 года она стала 104-м Премьер-министром Японии.

По словам Посла Вьетнама в Японии Фам Куанг Хьеу, данный визит имеет особо важное значение и наглядно демонстрирует высокую степень внимания Японии к всеобъемлющему стратегическому партнёрству между Вьетнамом и Японией в условиях, когда обе страны вступают в новый этап развития.

Подчёркивая, что Вьетнам является первой страной региона, которую Премьер-министр Такаити Санаэ посещает после своего переизбрания в феврале текущего года, посол Фам Куанг Хьеу отметил, что это хорошая возможность для сторон продолжить укрепление политического доверия, активизировать стратегический диалог на высшем уровне, а также придать новый импульс двустороннему сотрудничеству, делая его более глубоким, практическим и эффективным.

Ожидается, что визит сосредоточится на направлениях, соответствующих приоритетам и взаимодополняющим преимуществам Вьетнама и Японии в ключевых сферах, прежде всего в экономике, науке и технологиях, инновациях, обеспечении энергетической и продовольственной безопасности, сотрудничестве в производстве полупроводников, развитии искусственного интеллекта, «зелёном» переходе, подготовке высококвалифицированных кадров, туризме, межрегиональном сотрудничестве, культурных и гуманитарных обменах, а также более тесной координации по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.

Как и предыдущие взаимные визиты высших руководителей двух стран, данный визит будет способствовать углублению отношений и определению новых важных опор двустороннего сотрудничества, открывая новые возможности взаимодействия в интересах народов обеих стран. Наряду с научно-технологическим сотрудничеством, особое внимание уделяется взаимодействию в сфере энергетики, «умного» и высокотехнологичного сельского хозяйства, развитию инфраструктуры и укреплению устойчивости цепочек поставок.