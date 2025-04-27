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Премьер-министр Японии Исиба Сигэру прибыл в Ханой, начав официальный визит во Вьетнам
Это первый визит японского премьер-министра во Вьетнам после того, как в ноябре 2023 года страны подняли уровень двусторонних отношений до уровня всестороннего стратегического партнерства.
Вьетнам — это первая страна в рамках визита Ишибы Сигэру в Юго-Восточную Азию с 27 по 30 апреля. После Вьетнама он направится на Филиппины.
В статье, опубликованной перед визитом во Вьетнам, Премьер-министр Ишиба Сигэру отметил: "Для меня это долгожданный визит в Вьетнам после длительного перерыва, и я с супругой очень ожидаем увидеть на собственные глаза впечатляющий рост Вьетнама".
Он подчеркнул, что в целях достижения высокого экономического роста Япония продолжит быть "незаменимым партнером" для Вьетнама, помогая улучшать и продвигать инвестиционную среду, а также экономическое сотрудничество.
Кроме того, Япония будет усиливать сотрудничество с Вьетнамом в таких отраслях, как промышленность, поддерживающая цифровую трансформацию, включая полупроводниковую промышленность, а также будет способствовать сотрудничеству для достижения целей по сокращению углеродных выбросов в Азии через Азиатское сообщество нулевых выбросов углерода (AZEC).