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НОВОСТИ

Премьер-министр Эфиопии начинает официальный визит во Вьетнам

14 апреля премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али и его супруга Зинаш Тайачев прибыли в Ханой, начав свой четырехдневный официальный визит во Вьетнам и участие в четвертом саммите «Партнерство для зеленого роста и глобальных целей 2030» (P4G) по приглашению премьер-министра Фам Минь Тьиня и его супруги.
  Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али и его супруга Зинаш Таячев прибыли в Ханой 14 апреля днем, начав свой четырехдневный официальный визит во Вьетнам. Фото: ВИA  
В международном аэропорту Нойбай премьер-министра Абия Ахмеда Али и сопровождающих его лиц встретили заместитель министра иностранных дел Вьетнама Нгуен Минь Ханг и посол Вьетнама в Танзании и Эфиопии Ву Тхань Хюен.

Вьетнам и Эфиопия установили дипломатические отношения 23 февраля 1976 года и приближаются к 50-й годовщине установления отношений в 2026 году. Две страны связывают давние дружеские отношения, и они регулярно поддерживают друг друга на многосторонних форумах.

Это первый официальный визит во Вьетнам высокопоставленного эфиопского лидера с момента установления дипломатических отношений между двумя странами в 1976 году. Это также первый обмен делегациями высокого уровня между Вьетнамом и Эфиопией за последние семь лет.

На предыдущих встречах с вьетнамскими лидерами премьер-министр Эфиопии всегда подтверждал, что его страна придает большое значение отношениям с Вьетнамом и стремится к их укреплению.

Коммунистическая партия Вьетнама поддерживает хорошие отношения с Партией процветания Эфиопии (правящей партией), а ранее - с Народным революционно-демократическим фронтом Эфиопии (1988-2019 гг.). Высокопоставленные лидеры двух партий часто обмениваются приветствиями и поздравлениями по случаю съездов друг друга. Стороны неизменно поддерживают друг друга на многосторонних форумах и в международных организациях.

С точки зрения экономики, торговли и инвестиций Эфиопия признала Вьетнам в качестве страны с рыночной экономикой с 2014 года. Объем двусторонней торговли за последние четыре года составил 10-15 миллионов долларов США. MK Group, единственное вьетнамское предприятие с совместным предприятием по производству смарт-карт в Эфиопии с капиталом 60%, развивает сотрудничество в области кибербезопасности и информационной безопасности, служащей оборонным целям.

ИЖВ/ВИА

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