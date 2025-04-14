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Премьер-министр Эфиопии начинает официальный визит во Вьетнам
Вьетнам и Эфиопия установили дипломатические отношения 23 февраля 1976 года и приближаются к 50-й годовщине установления отношений в 2026 году. Две страны связывают давние дружеские отношения, и они регулярно поддерживают друг друга на многосторонних форумах.
Это первый официальный визит во Вьетнам высокопоставленного эфиопского лидера с момента установления дипломатических отношений между двумя странами в 1976 году. Это также первый обмен делегациями высокого уровня между Вьетнамом и Эфиопией за последние семь лет.
На предыдущих встречах с вьетнамскими лидерами премьер-министр Эфиопии всегда подтверждал, что его страна придает большое значение отношениям с Вьетнамом и стремится к их укреплению.
Коммунистическая партия Вьетнама поддерживает хорошие отношения с Партией процветания Эфиопии (правящей партией), а ранее - с Народным революционно-демократическим фронтом Эфиопии (1988-2019 гг.). Высокопоставленные лидеры двух партий часто обмениваются приветствиями и поздравлениями по случаю съездов друг друга. Стороны неизменно поддерживают друг друга на многосторонних форумах и в международных организациях.
С точки зрения экономики, торговли и инвестиций Эфиопия признала Вьетнам в качестве страны с рыночной экономикой с 2014 года. Объем двусторонней торговли за последние четыре года составил 10-15 миллионов долларов США. MK Group, единственное вьетнамское предприятие с совместным предприятием по производству смарт-карт в Эфиопии с капиталом 60%, развивает сотрудничество в области кибербезопасности и информационной безопасности, служащей оборонным целям.