НОВОСТИ

Премьер-министр: экономическая дипломатия также должна строиться на искренности, гармонизации интересов и разделении рисков

Вечером 10 января Премьер-министр Фам Минь Тьинь провёл онлайн-конференцию с послами и главами представительств Вьетнама за рубежом по подведению итогов экономической дипломатии в 2025 году и определению задач на 2026 год.
  Фам Минь Тьинь провёл онлайн-конференцию с послами и главами представительств Вьетнама за рубежом по подведению итогов экономической дипломатии. Фото: ВИА  
На конференции было отмечено, что в 2025 году в условиях сложной и нестабильной мировой и региональной обстановки экономическая дипломатия Вьетнама строго следовала установкам Партии, Государства, Правительства и Премьер-министра и добилась заметных результатов.

В рамках 75 внешнеполитических мероприятий руководителей высшего уровня Вьетнам повысил уровень отношений с 17 странами и подписал 350 соглашений о сотрудничестве, что в 2,5 раза больше по сравнению с 2024 годом.

Вьетнам сохранил и укрепил ведущие экспортные рынки и привлечение инвестиций в устойчивом и более эффективном направлении, одновременно добившись прорыва на ряде новых и перспективных рынков, таких как Латинская Америка, Ближний Восток - Африка, Центральная Азия и Центрально-Восточная Европа. Благодаря этому Вьетнам вошёл в группу 15 крупнейших торговых держав мира, при ожидаемом общем объёме внешней торговли свыше 900 млрд долларов США.

В 2025 году было подписано более 70 документов о сотрудничестве на уровне правительств, министерств и ведомств, а также между предприятиями, научными институтами, вузами и местными органами власти в различных областях науки и технологий, особенно в части формирования и продвижения стратегических рамок и соглашений с ведущими мировыми научно-технологическими центрами.

Были успешно налажены связи с рядом ведущих мировых технологических корпораций для их прихода во Вьетнам и реализации ключевых инвестиционных проектов, а также оказана поддержка вьетнамским технологическим предприятиям в выходе на зарубежные рынки. Созданы и укреплены сети вьетнамских интеллектуалов за рубежом, в том числе разработан план привлечения 100 ведущих экспертов к работе во Вьетнаме и сформирована база данных примерно из 5 000 специалистов, учёных и предпринимателей вьетнамского происхождения за границей.

Заграничные представительства Вьетнама провели около 500 мероприятий по продвижению торговли, инвестиций и туризма, поддержали более 150 мероприятий по торгово-инвестиционному продвижению местных органов власти внутри страны и за рубежом, а также содействовали подписанию примерно 100 соглашений между провинциями и зарубежными партнёрами.

Подводя итоги, Премьер-министр Фам Минь Тьинь отметил, что экономическая дипломатия добилась важных результатов, приведших к качественным изменениям и перелому ситуации, что можно обобщить формулой: «активная инициатива – расширение рынков – повышение качества – наглядная эффективность – экономический рост – выгоды для народа».

Премьер-министр подчеркнул, что начиная с 2026 года страна должна обеспечивать двузначные темпы роста, поэтому все уровни, отрасли, регионы и секторы экономики также должны стремиться к двузначным показателям.

Он поручил министерствам, ведомствам, местным органам власти, предприятиям и зарубежным представительствам Вьетнама решительно конкретизировать и эффективно реализовывать курсы и политику Партии и Государства, в том числе предстоящую резолюцию XIV Всевьетнамского партийного съезда и стратегические резолюции Политбюро.

В приоритетном порядке необходимо обеспечить прорывы в международном сотрудничестве в области науки и технологий, инноваций, цифровой и зелёной трансформации, устойчивого развития в цифровую эпоху, развитии устойчивой энергетики, «умных» городов и туризма; привлекать ведущие технологические корпорации и вьетнамских учёных за рубежом; создавать условия для участия вьетнамских предприятий в глобальных цепочках создания стоимости.

Министерства, ведомства, местные органы власти и зарубежные представительства должны обновлять традиционные драйверы роста, диверсифицировать рынки, продукты и цепочки поставок; активнее осваивать потенциал рынков Ближнего Востока, Африки и Южной Америки; расширять сеть соглашений о свободной торговле с Бангладеш, Пакистаном и рядом африканских стран, таких как Нигерия, а также как можно скорее заключить соглашение с блоком МЕРКОСУР.

Премьер-министр также потребовал активнее развивать сотрудничество с крупными и традиционными партнёрами, а также с перспективными партнёрами в таких областях, как облачные вычисления, искусственный интеллект, полупроводники, и решительно защищать законные интересы страны во взаимодействии с крупными партнёрами.

Одновременно необходимо активно и решительно поддерживать предприятия в расширении инвестиций и выходе на международные рынки, формируя комплексную экосистему банковских услуг, логистики, человеческих ресурсов и правовой поддержки, уделяя особое внимание малым и средним предприятиям и их кооперации с ведущими мировыми технологическими корпорациями.

Премьер-министр поручил ряду послов выполнить конкретные задачи, в частности: послу Вьетнама в США – работать с американской стороной над скорейшим признанием рыночного статуса экономики Вьетнама и исключением страны из списков ограничений на экспорт высоких технологий (D1, D3); послу Вьетнама в Китае – продвигать проекты железнодорожного сообщения между двумя странами; послу Вьетнама в России – содействовать сотрудничеству по строительству АЭС Ниньтхуан; послам во Бельгии и странах АСЕАН – активизировать работу с Европейской комиссией и партнёрами региона по борьбе с ННН-промыслом ради репутации страны и устойчивого развития рыбной отрасли.

Премьер-министр поручил Министерству промышленности и торговли ускорить разработку программы поддержки выхода вьетнамских предприятий на мировые рынки, усилить привлечение международных деловых и инвестиционных кругов к долгосрочному сотрудничеству, содействовать эффективной работе международных финансовых центров и зон свободной торговли, а также развитию трансграничной экономики.

По его словам, Вьетнам должен продолжать активно и содержательно участвовать в многосторонних форумах, в том числе во Всемирном экономическом форуме, хорошо подготовиться к Неделе лидеров АТЭС 2027 года, эффективно выполнять функции председательства в многосторонних механизмах, продвигать экспорт продукции Халаль, особенно на рынки Ближнего Востока, и сопровождать местные органы власти в привлечении инвестиций и поиске рынков сбыта для товаров.

ИЖВ/ВИА

Премьер-министр: Вьетнамское телевидение обеспечивает своевременное информирование, повышает качество и активно продвигает трансформацию

Премьер-министр: Вьетнамское телевидение обеспечивает своевременное информирование, повышает качество и активно продвигает трансформацию

Глава правительства потребовал от Вьетнамского телевидения реализовывать девиз: «Единство и сплочённость - преодоление трудностей и подъём - инновации и креативность - профессионализм и эффективность - всесторонний прорыв - доверие народа - симпатии друзей - повышение бренда».
