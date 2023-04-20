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Премьер-министр Чехии прибыл во Вьетнам с официальным визитом
Визит премьер-министра Чехии Петра Фиалы во Вьетнам демонстрирует уважение и желание лидеров двух стран укреплять двусторонние отношения. Это первая азиатская поездка премьер-министра Петра Фиалы с момента вступления в должность в конце 2021 года и первый визит главы чешского правительства во Вьетнам за последние 15 лет. Визит проходит в контексте того, что традиционная дружба и многогранное сотрудничество между Вьетнамом и Чешской Республикой хорошо развиваются.
Ожидается, что в рамках визита премьер-министр Чехии Петр Фиала проведет переговоры с премьер-министром Фам Минь Тьинем; станет свидетелем церемонии подписания документов о сотрудничестве двух стран; нанесет визит вежливости президенту государства Во Ван Тхыонгу; примет участие в Вьетнамско-чешском бизнес-форуме.