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Премьер-министр Чехии завершает визит во Вьетнам
В ходе визита 20-22 апреля премьер-министр Чехии провел переговоры с премьер-министром Тьинем, сделал визит вежливости президенту государста Во Ван Тхыонгу и стал свидетелем подписания документов о сотрудничестве между двумя странами.
В ходе переговоров и встреч обе стороны подтвердили свое желание развивать традиционную дружбу и двустороннее сотрудничество между двумя странами, которое длится уже более семи десятилетий.
Они поклялись продолжать тесно сотрудничать друг с другом для реализации итогов визита и максимально использовать имеющийся потенциал и возможности для дальнейшего расширения сотрудничества между двумя странами на новом этапе.
Обе стороны увеличат обмен делегациями на всех уровнях, активизируют партнерство в области экономики, торговли и инвестиций, продолжат проверенные временем связи в сфере образования и подготовки кадров, а также активизируют туризм и обмен между людьми посредством скорейшего открытия прямого воздушного маршрута между двумя странами и чешского культурного центра во Вьетнаме.
Они также договорились продолжать координировать и поддерживать друг друга на многосторонних форумах и в международных организациях, в частности в ООН, АСЕМ и АСЕАН-ЕС, чтобы способствовать миру, сотрудничеству и развитию в регионах и во всем мире.
Что касается вопросов безопасности, включая Восточное море, обе стороны подчеркнули необходимость решения споров мирными средствами в соответствии с международным правом, особенно Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года (UNCLOS).
Стороны договорились поставить цель довести объем двусторонней торговли до 1 млрд. долл. США в ближайшие один-два года.