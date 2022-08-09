Премьер-министр: Цифровая трансформация имеет решающее значение для независимой, самодостаточной экономики

Цифровая трансформация должна постоянно осуществляется с прорывным мышлением и стратегическим видением. Фото: vietnamnet.vn

Он сделал это замечание, председательствуя на третьем заседании Национального комитета по цифровой трансформации в Ханое.

Министерство информации и коммуникаций сообщило, что цифровая трансформация активно продвигается и дает обнадеживающие результаты в первой половине 2022 года.

К настоящему времени 100% предприятий использовали электронные счета-фактуры, выручка от электронной торговли достигла 11,27% от общего объема розничных продаж (по сравнению с целевым показателем в 7%), 66% людей в возрасте 15 лет и старше имели банковские счета (на 1% выше целевого показателя), 70,91% взрослых имели смартфоны (по сравнению с целевым показателем 85%) и 71,75% всех домохозяйств пользовались широкополосным кабельным интернетом (по сравнению с целевым показателем 75%).

Цифровая инфраструктура продолжает совершенствоваться: скорость фиксированного и мобильного широкополосного доступа в Интернет достигла соответственно 71,79 Мбит/с и 35,29 Мбит/с, что на 32,7% и 4,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Кроме того, разработано 35 национальных цифровых платформ, из которых 31 введена в эксплуатацию, а четыре находятся на экспериментальной основе. Министерства и отрасли также координировали создание 50 других платформ, в том числе 18 для формирования цифрового правительства, 16 для цифровой экономики и 16 для цифрового общества.

Прорывы зафиксированы и в цифровой экономике, добавленная стоимость которой, по данным министерства, составила около 10,41% ВВП.

Однако определенные трудности и недостатки все еще существуют, в том числе нехватка квалифицированного персонала и средства для выполнения этой задачи, а также отсутствие механизмов контроля.

Премьер-министр, который также является главой национального комитета, сказал, что цифровая трансформация требует постоянных реформ, прорывного мышления, стратегического видения, проактивности и творчества.

Он подчеркнул важность мобилизации всех ресурсов для работы, особенно через государственно-частное партнерство, при обеспечении гармоничных интересов государства, населения и предприятий.

Он поручил министрам, руководителям министерских органов и госорганов, председателям наркомов, руководящих комитетов по цифровой трансформации министерств, отраслей и местностей кардинально выполнить поставленные задачи в рамках национальной программы цифровой трансформации, национальная стратегия развития цифрового правительства и цифровой экономики и общества для достижения целей на 2022 год.

Глава правительства также раздал обязанности каждому министерству и сектору, попросив предприятия, особенно в сфере информации, связи и науки, играть активную роль в национальном процессе цифровой трансформации.



