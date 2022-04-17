Премьер-министр хочет, чтобы Ниньтхуан стал крупным национальным центром возобновляемой энергии

Премьер-министр Тьинь вручил Орден Труда I степени партийной организации, администрации и населению Ниньтхуана (Фото: ВИА)

Премьер-министр Фам Минь Тьинь попросил Ниньтхуан и дальше использовать свои преимущества, чтобы стать крупным центром возобновляемых источников энергии в стране, выступая на церемонии, посвященной 30-летию восстановления южно-центральной провинции (1 апреля 1992-2022 гг.) 16 апреля.

Глава правительства приветствовал усилия партийной организации, администрации и жителей Ниньтхуана по оптимизации преимуществ местности для развития возобновляемых источников энергии, морской экономики и туризма. Он также высоко оценил достижения провинции в борьбе с COVID-19 и поддержании высоких темпов экономического роста на уровне 9% в 2021 году, заняв 4-е место среди 63 населенных пунктов по всей стране, а также 1-е место в северно-центральном и центральном прибрежном регионах.

Премьер-министр подчеркнул, что, тем не менее, Ниньтхуану предстоит проделать большую работу, чтобы реализовать свою цель стать богатой провинцией, особенно в завершении системы инфраструктуры, реформировании экономической структуры, повышении качества человеческих ресурсов, привлечении инвестиций и усилении применения науки и технологий в сельском хозяйстве, сферах услуг и туризме. Он предложил, чтобы Ниньтхуан способствовал солидарности и консенсусу между партийной организацией, администрацией и жителями для эффективного выполнения резолюций XIII всевьетнамского партийного съезда и 14-го провинциального партийного съезда, а также соответствующих планов и стратегий.

Он сказал, что провинция должна перетасовать свою административную систему для повышения эффективности работы, попросив провинцию значительно улучшить инвестиционную среду и активно устранять трудности, с которыми сталкиваются предприятия и местные жители, одновременно поощряя стартапы.

Премьер-министр Тьинь также поручил Ниньтхуану диверсифицировать социальные ресурсы и реструктурировать свою экономику в соответствии с реформой модели роста, уделяя при этом больше внимания созданию инфраструктуры и призывая к инвестициям в форме государственно-частного партнерства.

Он напомнил местности о необходимости поддерживать баланс между экономическим развитием и защитой окружающей среды, обеспечивая при этом социальное благополучие и повышая свою способность реагировать на изменение климата.

Он обратился к министерствам, секторам и агентствам с просьбой помочь Ниньтхуану стать привлекательным направлением Вьетнама в будущем.

На церемонии премьер-министр вручил Орден Труда I степени от партии и государства партийной организации, администрации и населению Ниньтхуана в знак признания их выдающегося вклада в развитие возобновляемых источников энергии. Секретарь провинциального парткома Нгуен Дык Тхань подчеркнул сильный рост Ниньтхуана за последние 30 лет с всеобъемлющими достижениями.

В прошлом году валовой региональный внутренний продукт (ВВП) провинции увеличился в 69,6 раза по сравнению с 1992 годом, при этом средний темп роста составил 8,14% в год, что выше, чем в среднем по стране. Общие социальные инвестиции также увеличились более чем в 440 раз за этот период.

По его словам, доля бедных домохозяйств снизилась с 14,93% в 2016 году до 4,57% в 2021 году.

Глава провинции сказал, что Ниньтхуан стремится стать центром возобновляемой энергии в 2025 году и населенным пунктом с доходом выше среднего в стране в 2030 году.