Премьер-министр Фумио Кисида: Вьетнам является важным партнером Японии

Генсек ЦК КПВ, президент государства То Лам (слева) проводит онлайн-переговоры с председателем Либерально-демократической партии, премьер-министром Японии Фумио Кисидой 3 сентября. Фото: ВИA

Премьер-министр Японии Фумио Кисида выразил уверенность, что вьетнамский лидер продолжит играть решающую роль в продвижении и углублении вьетнамо-японских отношений, подчеркнув, что Вьетнам является важным партнером Японии в регионе и мире.



Со своей стороны, генеральный секретарь ЦК КПВ, президент государства То Лам подтвердил, что Япония является ключевым партнером Вьетнама в его внешней политике, направленной на независимость, самостоятельность, мир, дружбу, сотрудничество и развитие.



Лидеры двух стран выразили удовлетворение сильным, быстрым и всесторонним развитием двусторонних отношений, особенно созданием всеобъемлющего стратегического партнерства во имя мира в Азии и во всем мире по случаю 50-летия установления дипломатических отношений.



Они договорились продолжать укреплять политическое доверие и взаимопонимание путем поддержания обменов на высоком уровне в различных гибких формах, повышения эффективности механизмов диалога и двустороннего сотрудничества, активизации экономического сотрудничества как ключевой основы их отношений и углубления связей между их экономиками.



Стороны договорились продолжать существенное укрепление сотрудничества в области обороны и безопасности, эффективное выполнение подписанных соглашений, углубление связей в области человеческих ресурсов, обменов между людьми и сотрудничества между населенными пунктами.



Японский лидер подчеркнул, что Япония продолжит вносить вклад в развитие Вьетнама посредством официальной помощи в целях развития (ОПР), а также расширять сотрудничество с Вьетнамом в области цифровой трансформации, зеленого перехода и подготовки высококачественных человеческих ресурсов.



Высший лидер Вьетнама подтвердил, что Вьетнам продолжит значительно улучшать свою инвестиционную среду, повышать качество инфраструктуры и приветствовать иностранные компании, в том числе японские компании, для инвестирования и работы во Вьетнаме.



Он предложил японскому правительству продолжать уделять внимание и проводить политику, направленную на поощрение и создание благоприятных условий для вьетнамской общины, проживающей, обучающейся и работающей в Японии.

Лидеры двух стран также обсудили международные и региональные вопросы, представляющие взаимный интерес, включая вопросы, связанные с Восточным морем, и договорились укреплять сотрудничество для усиления мирной, безопасной и стабильной обстановки в регионе.



