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Премьер-министр ФРГ начинает официальный визит во Вьетнам
Премьер-министр Олаф Шольц является членом Социал-демократической партии Германии (СДПГ) с 1975 года. С 1998 по 2011 год он был депутатом Федерального парламента Германии. В 2007 - 2009 годах занимал пост министра труда и социальных дел Германии, заместителя председателя парламентской группы СДПГ. С 2011 по 2018 год он был мэром города/земли Гамбург. С марта 2018 года по декабрь 2021 года занимал пост вице-премьера и министра финансов Германии. Он был избран канцлером Германии 8 декабря 2021 года.
Ожидается, что в рамках визита Олаф Шольц примет участие в официальной церемонии встречи, проведет переговоры с премьер-министром Фам Минь Тьинем, проведет встречу с прессой, нанесет визит вежливости генеральному секретарю ЦК КПВ Нгуен Фу Чонгй, примет участие в круглом столе с вьетнамско-германскими предприятиями.