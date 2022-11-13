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НОВОСТИ

Премьер-министр ФРГ начинает официальный визит во Вьетнам

13 ноября в Ханой прибыл канцлер Германии Олаф Шольц, начавший свой официальный визит во Вьетнам с 13 по 14 ноября по приглашению премьер-министра Фам Минь Тьиня.

  Церемония встречи канцлера Германии Олафа Шольца в международном аэропорту Нойбай (Ханой). Фото: Фам Киен/ВИА  

В состав правительственной делегации ФРГ входят: канцлер Германии Олаф Шольц, государственный секретарь, официальный представитель правительства Штеффен Хебестрайт, депутат Национального собрания, государственный секретарь Министерства экономики и защиты климата Франциска Брантнер, посол ФРГ во Вьетнаме Гвидо Хильднер, советник по внешней политике и политике безопасности премьер-министра Йенса Плётнера, советник премьер-министра Штеффена Мейера по экономической политике, руководитель канцелярии премьер-министра Жаннетт Швамбергер, глава канцелярии премьер-министра Ральфа Бёме.

Премьер-министр Олаф Шольц является членом Социал-демократической партии Германии (СДПГ) с 1975 года. С 1998 по 2011 год он был депутатом Федерального парламента Германии. В 2007 - 2009 годах занимал пост министра труда и социальных дел Германии, заместителя председателя парламентской группы СДПГ. С 2011 по 2018 год он был мэром города/земли Гамбург. С марта 2018 года по декабрь 2021 года занимал пост вице-премьера и министра финансов Германии. Он был избран канцлером Германии 8 декабря 2021 года.

Ожидается, что в рамках визита Олаф Шольц примет участие в официальной церемонии встречи, проведет переговоры с премьер-министром Фам Минь Тьинем, проведет встречу с прессой, нанесет визит вежливости генеральному секретарю ЦК КПВ Нгуен Фу Чонгй, примет участие в круглом столе с вьетнамско-германскими предприятиями.

ВИА

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Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял участие в 17-м Восточноазиатском саммите

Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял участие в 17-м Восточноазиатском саммите

По сообщению спецкора ВИА, утром 13 ноября в Пномпене (Камбоджа) в рамках рабочей программы 40-го и 41-го саммитов АСЕАН и связанных с ними конференций премьер-министр Фам Минь Тьинь принял участие в 17-м Восточноазиатском саммите (EAS) вместе с лидерами стран АСЕАН и партнеров EAS, включая Китай, Японию, Корею, Австралию, Новую Зеландию, Индию, Россию и США, и Генеральным секретарем АСЕАН.
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