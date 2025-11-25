Премьер-министр: Форум регионального сотрудничества Вьетнам – Япония обладает большим стратегическим значением

Выступая на форуме, Глава Правительства призвал японские регионы и предприятия продолжать доверять Вьетнаму и тесно сотрудничать с ним в процессе развития, постоянно вносить вклад в процветание обеих стран, а также в укрепление Всеобъемлющего стратегического партнёрства Вьетнам – Япония.

В мероприятии также приняли участие секретарь ЦК КПВ, министр иностранных дел Ле Хоай Чунг; руководители министерств, ведомств, профильных учреждений; Посол Вьетнама и генеральные консулы Вьетнама в Японии; представители руководства местных органов власти, крупных корпораций, предприятий и ведущие эксперты.

Со стороны Японии на форуме было зачитано поздравительное послание Премьер-министра Японии; приняли участие Посол Японии во Вьетнаме, руководители и представители 18 японских префектур, а также организации, ассоциации и предприятия Японии, наряду с японскими партнёрами, работающими во Вьетнаме.

Форум направлен на конкретизацию договорённостей, достигнутых руководителями двух стран, с целью укрепления Всеобъемлющего стратегического партнёрства Вьетнам – Япония; создание механизма регулярного диалога и взаимодействия, содействие обмену опытом и продвижение практического сотрудничества, обеспечивающего гармоничную выгоду для обеих сторон.

В рамках форума запланировано более 100 мероприятий и рабочих встреч. Также организована выставка регионов Вьетнама и Японии с более чем 40 стендами, представляющими характерные региональные продукты двух стран, а также тематические зоны культурного обмена.

Выступая на открытии, министр иностранных дел Ле Хоай Чунг выразил уверенность и пожелал, чтобы местные органы двух стран ещё активнее участвовали в процессе конкретизации и углубления содержания Всеобъемлющего стратегического партнёрства, превращая договорённости и соглашения в реальные проекты, программы и объекты, от которых будут напрямую получать выгоду местные органы, принося при этом реальную пользу населению обеих стран.

Министерство иностранных дел Вьетнама совместно с тремя представительствами во Японии заверило, что всегда будет сопровождать и максимально поддерживать местные органы и предприятия двух стран в процессе налаживания связей, обмена информацией и продвижения реализации проектов, обеспечивая всестороннее, эффективное и устойчивое развитие.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь отметил, что Форум регионального сотрудничества Вьетнам – Япония обладает большим стратегическим значением и ясно выражает дух сотрудничества ради общих побед, совместного развития и совместного созидания будущего во имя мира, стабильности и процветания обеих стран.