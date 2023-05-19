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Премьер-министр Фам Тьинь отправляется для участие в расширенном саммите G7
В официальную делегацию, возглавляемую премьер-министром Фам Минь Тьинем во время рабочей поездки, входят: министр – заведующий Канцелярией правительства Чан Ван Шон; министр иностранных дел Буй Тхань Шон; министр планирования и инвестиций Нгуен Чи Зунг; министр финансов Хо Дык Фок; министр транспорта Нгуен Ван Тханг; председатель Комитета по управлению государственным капиталом в предприятиях Нгуен Хоанг Ань; заместитель министра обороны Ле Хи Винь; заместитель министра общественной безопасности Нгуен Зуй Нгок; заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Ле Конг Тхань; посол Вьетнама в Японии Фам Куанг Хиеу.
Группа развитых промышленно развитых стран (G7), включая Великобританию, Соединенные Штаты, Германию, Японию, Францию, Канаду и Италию, обладает более чем половиной мирового богатства; на их долю регулярно приходится около 30% мирового ВВП. Саммит G7 проводится ежегодно для обмена мнениями, продвижения и решения глобальных проблем экономики, политики, общества. Расширенный саммит G7 проводится в рамках саммита G7 с целью активного поощрения участия и вклада развивающихся стран, укрепления партнерства G7 с развивающимися странами в решении глобальных проблем.
49-й саммит G7 проходит с 19 по 22 мая 2023 года в Хиросиме, Япония, в рамках которого состоится расширенный саммит G7 с 20 по 21 мая 2023 года. В этом расширенном саммите G7 принимают участие 8 стран (включая Вьетнам, Южную Корею, Индию, Индонезию, Бразилию, Коморские острова, Острова Кука и Украину) и 6 международных организаций (включая Организацию Объединенных Наций, Европейский союз, Всемирный банк, Международный валютный фонд, Организацию экономического сотрудничества и развития и Азиатский банк развития).
В качестве председателя G7 в 2023 году Япония пригласила Вьетнам принять участие в расширенном саммите G7, а также в третий раз, когда Вьетнам принимает участие в расширенном саммите G7, демонстрируя важность Японии в частности и группы G7 в целом для позиции и роли Вьетнама в регионе.
В качестве председателя G7 в 2023 году Япония пригласила Вьетнам принять участие в этом расширенном саммите G7, а также в третий раз Вьетнам принял участие в расширенном саммите G7.
В частности, в 2023 году Вьетнам и Япония отмечают 50–летие установления дипломатических отношений. Рабочая поездка премьер-министра в Японию будет способствовать дальнейшему укреплению доверия и развитию двусторонних отношений, одновременно продвигая ключевые направления сотрудничества, такие как экономика, торговля, инвестиции, ОПР нового поколения, высококачественная инфраструктура, зеленая трансформация, энергетический переход... укреплять координацию, обмениваться позициями и сотрудничать по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.