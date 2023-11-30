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Премьер-министр Фам Мин Тьинь встретился со спикером Великого национального собрания Турции

Премьер-министр Фам Минь Тьинь встретился со спикером Великого национального собрания Турции Нуманом Куртулмушем в Анкаре 29 ноября (по местному времени) в рамках своего официального визита в Турцию.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь (слева) и спикер Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш (Фото: ВИА)  
Спикер Нуман Куртулмуш высоко оценил историческое значение официального визита премьер-министра Фам Минь Тьиня, особенно в то время, когда Вьетнам и Турция празднуют 45-летие установления дипломатических отношений.

Поздравив Вьетнам с его достижениями в социально-экономическом развитии, спикер с удовлетворением отметил активное сотрудничество двух стран, а также потенциал для взаимодействия в экономике, торговле, научно-технологической сфере и оборонной промышленности.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь, со своей стороны, выразил свою радость развитием связей двух стран в последнее время, подтвердив, что Вьетнам желает консолидировать и укреплять всестороннее сотрудничество с Турцией по всем каналам партии, правительства, Национального собрания и обмена между людьми, тем самым способствуя углублению отношений между двумя нациями.

Также на встрече обе стороны обсудили и согласовали многочисленные меры по повышению эффективности сотрудничества между двумя странами и парламентами в частности, включая обмен делегациями на всех уровнях и обучение, особенно языковому, для улучшения взаимопонимания между двумя народами.

Премьер-министр воспользовался случаем, чтобы передать приглашение председателя Национального Выонг Динь Хюэ пригласить спикера Нумана Куртулмуша посетить Вьетнам. Спикер с удовольствием принял приглашение и выразил желание совершить визит в 2024 году.

Что касается парламентского сотрудничества, то обе стороны договорились активизировать контакты и обмены между комитетами двух национальных собраний, парламентскими группами дружбы и группами молодых парламентариев для обмена опытом в законотворчестве, мониторинге и принятии решений по важным вопросам страны.

Они также договорились укреплять и поддерживать друг друга на многосторонних парламентских форумах, таких как Межпарламентский союз (МПС), Азиатская парламентская ассамблея (АПА), содействовать эффективному выполнению правительствами двух стран двусторонних обязательств и соглашений.

Обе стороны также обсудили региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес. Премьер-министр Фам Минь Тьинь разделил позицию Вьетнама по урегулированию конфликтов мирными мерами посредством диалога.

ВИА/ИЖВ

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