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Премьер-министр Фам Мин Тьинь встретился со спикером Великого национального собрания Турции
Поздравив Вьетнам с его достижениями в социально-экономическом развитии, спикер с удовлетворением отметил активное сотрудничество двух стран, а также потенциал для взаимодействия в экономике, торговле, научно-технологической сфере и оборонной промышленности.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь, со своей стороны, выразил свою радость развитием связей двух стран в последнее время, подтвердив, что Вьетнам желает консолидировать и укреплять всестороннее сотрудничество с Турцией по всем каналам партии, правительства, Национального собрания и обмена между людьми, тем самым способствуя углублению отношений между двумя нациями.
Также на встрече обе стороны обсудили и согласовали многочисленные меры по повышению эффективности сотрудничества между двумя странами и парламентами в частности, включая обмен делегациями на всех уровнях и обучение, особенно языковому, для улучшения взаимопонимания между двумя народами.
Премьер-министр воспользовался случаем, чтобы передать приглашение председателя Национального Выонг Динь Хюэ пригласить спикера Нумана Куртулмуша посетить Вьетнам. Спикер с удовольствием принял приглашение и выразил желание совершить визит в 2024 году.
Что касается парламентского сотрудничества, то обе стороны договорились активизировать контакты и обмены между комитетами двух национальных собраний, парламентскими группами дружбы и группами молодых парламентариев для обмена опытом в законотворчестве, мониторинге и принятии решений по важным вопросам страны.
Они также договорились укреплять и поддерживать друг друга на многосторонних парламентских форумах, таких как Межпарламентский союз (МПС), Азиатская парламентская ассамблея (АПА), содействовать эффективному выполнению правительствами двух стран двусторонних обязательств и соглашений.
Обе стороны также обсудили региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес. Премьер-министр Фам Минь Тьинь разделил позицию Вьетнама по урегулированию конфликтов мирными мерами посредством диалога.