Премьер-министр Фам Минь Чинь принял Посла Японии во Вьетнаме. Фото: ВИА

В ходе встречи Премьер-министр высоко оценил всестороннее стратегическое партнёрство Вьетнама и Японии, которое развивается динамично, содержательно и эффективно во многих сферах, с высоким уровнем политического доверия, особенно на фоне сложной международной и региональной обстановки.

Премьер-министр предложил Послу Ито Наоки продолжить уделять внимание и активнее продвигать инвестиционные проекты сотрудничества с Вьетнамом, в том числе с провинцией Тханьхоа — регионом с большим потенциалом и возможностями развития, особенно в таких сферах, как обеспечение цепочек поставок и энергетика.

Премьер-министр также подчеркнул принципы сотрудничества: «гармонизация интересов, разделение рисков», «сказано — сделано, взято обязательство — должно быть выполнено, выполнено — должно быть эффективно», что способствует повышению эффективности инвестиционного сотрудничества и приносит практическую пользу предприятиям и народам двух стран.

По этому случаю Премьер-министр поблагодарил Посла Ито Наоки и многочисленные японские предприятия за внимание и активное участие в Конференции по продвижению инвестиций провинции Тханьхоа 2026 года.

Выразив радость от встречи с Премьер-министром Фам Минь Чинем в Тханьхоа, Посол Ито Наоки отметил, что Тханьхоа является одной из провинций с большим числом японских инвестиционных проектов, таких как нефтеперерабатывающий и нефтехимический комплекс Нгишон, цементный завод Нгишон, тепловая электростанция Нгишон, которые вносят вклад в социально-экономическое развитие как провинции, так и Вьетнама в целом. Он подчеркнул, что Япония, в частности японские предприятия, продолжит уделять приоритетное внимание инвестициям в Тханьхоа и Вьетнам.

Посол Ито Наоки поблагодарил Премьер-министра за проведение Диалога с японскими предприятиями 21 марта и подтвердил, что японское деловое сообщество продолжает рассматривать Вьетнам как одно из ключевых и привлекательных инвестиционных направлений в регионе.

Посол также высоко оценил внимание и активную поддержку со стороны руководства и властей провинции Тханьхоа в отношении японских инвесторов, подтвердив намерение и далее продвигать сотрудничество с провинцией в предстоящий период.

По этому случаю Посол Ито выразил надежду на тесную координацию сторон для эффективного продвижения ключевых совместных проектов двух стран, таких как проект нефтеперерабатывающего комплекса Нгишон и проект Вьетнамско-японского университета.