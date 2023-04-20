Премьер-министр Фам Минь Чинь принял министра по чрезвычайным ситуациям Беларуси

На встрече Премьер-министр Фам Минь Чинь подтвердил, что Вьетнам всегда придает большое значение развитию традиционной дружбы и многогранного сотрудничества между двумя странами, и приветствовал положительный прогресс в двустороннем сотрудничестве за последнее время, особенно в политических отношениях, дипломатии, экономике и торговле.

Глава Правительства Вьетнама выразил благодарность белорусскому народу за помощь Вьетнаму в предыдущей борьбе за национальную независимость. Он также высоко оценил обмен медицинским оборудованием и расходными материалами для профилактики и борьбы с COVID-19 для совместного преодоления пандемии, считая это прекрасным символом традиционной дружбы между двумя странами.

Премьер-министр Фам Минь Чинь предложил обеим сторонам продолжать укреплять торгово-экономическое сотрудничество, поощрять бизнес обеих сторон к расширению инвестиций и бизнеса в каждой стране; содействовать сотрудничеству в области обороны и безопасности, в том числе сотрудничеству в области предупреждения и ликвидации пожаров и чрезвычайных ситуаций. Пользуясь случаем, премьер-министр Вьетнама также попросил Беларусь и впредь уделять внимание и создавать благоприятные условия для проживания, учебы и работы вьетнамской общины в Беларуси.

Со своей стороны глава МЧС Беларуси поблагодарил премьер-министра за то, что он нашел время для приема делегации, подтвердив, что Беларусь всегда придает большое значение традиционной дружбе и сотрудничеству между двумя странами, полностью согласен с направлениями развития сотрудничества, изложенными премьер-министром Фам Минь Тьинем. Он отметил, что правительство Беларуси приложит усилия для дальнейшего развития дружбы и многопланового сотрудничества между двумя странами, а также сотрудничества между МЧС и Министерство общественной безопасности Вьетнама./.