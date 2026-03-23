Премьер-министр Фам Минь Чинь встречается с представителями вьетнамской общины в России

Премь ер-министр Фам Минь Чинь провел встречу с сотрудниками посольства и представителями вьетнамской общины в Российской Федерации.



Bечером 22 марта по местному времени в Москве премьер-министр Фам Минь Чинь в ходе своего официального визита в Российскую Федерацию провел встречу с руководителями и сотрудниками Посольства СРВ в РФ и представителями вьетнамской общины в Российской Федерации.

На мероприятии также присутствовали заместитель премьер-министра Чан Хонг Ха и заместитель премьер-министра Буй Тхань Сон.

Ранее, церемония встречи премьер-министра Фам Минь Чиня и высокопоставленной вьетнамской делегации состоялась в московский аэропорт Внуково-2 в Москве.