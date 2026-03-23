Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

Премьер-министр Фам Минь Чинь встречается с представителями вьетнамской общины в России

Премьер-министр выразил уверенность в том, что вьетнамская община в России всегда будет оставаться единой, стоя плечом к плечу, укрепляя «национальную солидарность и братство», взращивая любовь к родине и всей душой стремясь к своей родине.
Премь
ер-министр Фам Минь Чинь провел встречу с сотрудниками посольства и представителями вьетнамской общины в Российской Федерации.

Bечером 22 марта по местному времени в Москве премьер-министр Фам Минь Чинь в ходе своего официального визита в Российскую Федерацию провел встречу с руководителями и сотрудниками Посольства СРВ в РФ и представителями вьетнамской общины в Российской Федерации.

 

На мероприятии также присутствовали заместитель премьер-министра Чан Хонг Ха и заместитель премьер-министра Буй Тхань Сон.

Ранее, церемония встречи премьер-министра Фам Минь Чиня и высокопоставленной вьетнамской делегации состоялась в московский аэропорт Внуково-2 в Москве. 

 

ИЖВ/ВИА

Дни российской культуры во Вьетнаме 2026: укрепление культурных обменов и развитие дружбы

С 23 по 27 марта 2026 года Министерство культуры, спорта и туризма Вьетнама совместно с Министерством культуры Российской Федерации и Посольством России во Вьетнаме проводят Дни российской культуры во Вьетнаме 2026 года в Ханое и Хошимине.
