Премьер-министр Фам Минь Тьинь: Хошимин должен реализовать принцип «5 передовых направлений»

Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь председательствовал на шестом заседании Координационного совета Юго-Восточного региона и четвёртом заседании Руководящего комитета по реализации Резолюции № 98/2023/QH15 Национального собрания о пилотных особых механизмах и политике развития г. Хошимина. Фото: ВИА