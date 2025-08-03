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Премьер-министр Фам Минь Тьинь: Хошимин должен реализовать принцип «5 передовых направлений»

Утром 2 августа Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь председательствовал на шестом заседании Координационного совета Юго-Восточного региона и четвёртом заседании Руководящего комитета по реализации Резолюции № 98/2023/QH15 Национального собрания о пилотных особых механизмах и политике развития г. Хошимина.
  Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь председательствовал на шестом заседании Координационного совета Юго-Восточного региона и четвёртом заседании Руководящего комитета по реализации Резолюции № 98/2023/QH15 Национального собрания о пилотных особых механизмах и политике развития г. Хошимина. Фото: ВИА  
После упорядочения административных единиц Юго-Восточный регион включает три провинции и города: г. Хошимин, провинции Донгнай и Тэйнинь; площадь региона — более 28 тыс. кв. км, население — почти 21 млн человек, объём валового регионального продукта (ВРП) — свыше 150 млрд долларов США; регион обеспечивает 36,3% общих доходов государственного бюджета, 33,3% экспортной стоимости и более 42% иностранных инвестиций страны.

Юго-Восточный регион занимает особо важное положение, являясь локомотивом экономики и одним из основных двигателей роста, определяющих развитие всей страны. За первые шесть месяцев 2025 года рост ВРП региона оценивается в 7%, что ниже среднего по стране и является самым низким показателем среди шести экономических регионов; общий ВРП составил 1122 трлн донгов, что является самым высоким показателем в стране; доходы в госбюджет — 431,5 трлн донгов (57,1% от плана); экспорт — 115,7 млрд долларов США…

На ближайшее время Премьер-министр поручил министерствам, ведомствам и местным органам в регионе — в рамках своих функций, задач и полномочий — пересмотреть институциональные рамки; скорректировать региональное и местное планирование, интегрировать их на основе научного и практического подхода для создания новых пространств развития; принимать меры по мобилизации ресурсов, особенно частного сектора и государственно-частного партнёрства, при этом государственные ресурсы должны играть направляющую роль, активизируя все общественные ресурсы для инвестиций и развития; готовить кадры, соответствующие новым требованиям; внедрять интеллектуальное управление, отвечающее потребностям нового этапа развития; организовать эффективное территориальное развитие и тесное сотрудничество между министерствами, ведомствами и местными органами для ускоренного и устойчивого развития региона.

Премьер-министр распорядился сосредоточиться на реализации ключевых инфраструктурных проектов, таких как: проект транспортного кольца № 4 г. Хошимина; проект международного транзитного порта в Канжо; проект международного аэропорта Лонгтхань и его связь с аэропортом Таншоннят; проект создания международного финансового центра в г. Хошимине; проекты региональной транспортной связи, такие как автомагистрали Зянгиа – Чонтхань и Хошимин – Мокбай.

Кроме того, необходимо изучить проект железной дороги Локнинь – Бьенхоа с подключением к портам Каймеп и Канжо; проект автодороги Хошимин – Митхуан по модели государственно-частного партнёрства; изучить возможность строительства метро или городской железной дороги между двумя аэропортами — Таншоннят и Лонгтхань.

Отмечая некоторые существующие проблемы и ограничения, Премьер-министр потребовал от г. Хошимина проявить более решительную волю, прилагать больше усилий, действовать более энергично, эффективно использовать особые механизмы и политику в духе «5 передовых направлений».

В частности, город должен быть передовым в цифровой трансформации, развитии и применении науки и технологий, стимулировании стартапов, инноваций и формировании умного города; передовым в привлечении инвестиций в высокотехнологичные и экологически чистые отрасли, обеспечивающие устойчивое развитие; передовым в развитии отраслей с высокой добавленной стоимостью — финансов, услуг, туризма и морской экономики; передовым в подготовке высококвалифицированных кадров и ведущих специалистов в ключевых сферах; передовым в реализации социальной политики и обеспечении социальной защиты, чтобы никто не остался в стороне.

Премьер-министр обратил внимание на то, что город должен поставить цель достижения роста ВРП в 2025 году на уровне 8,5%, при этом во втором полугодии — 10,3%; продолжать обеспечивать стабильность экономики; строить чистую, честную, действенную власть, служащую народу; уделять внимание развитию культуры, обеспечению социальной защиты, активной борьбе с природными бедствиями и адаптации к изменению климата.

ИЖВ/ВИА

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