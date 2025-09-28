НОВОСТИ
Премьер-министр Фам Минь Тьинь: Хайфон должен четко раскрыть сущность для построения и совершенствования модели социализма
В работе Съезда приняли участие 445 официальных делегатов, представляющих более 243 000 членов партии из 118 подведомственных партийных организаций города Хайфона.
1-ый Съезд парторганизации города имеет задачи: подвести итоги выполнения резолюции Съезда на период 2020–2025 годов; определить цели, направления, задачи и решения на период 2025–2030 годов; обсудить и внести предложения в документы, которые будут представлены на 14-ый Всевьетнамский партийный съезд.
Съезд отметил, что на период 2020–2025 годов партийная организация города Хайфон прилагала большие усилия и достигла всесторонних успехов по всем направлениям. В частности, до объединения в городе Хайфоне 13 из 20 показателей были выполнены или перевыполнены в соответствии с целями резолюции; до объединения в провинции Хайзыонг - 16 из 19 показателей.
Экономика поддерживала высокие темпы роста. Материально-техническая база и социально-экономическая инфраструктура получили значительные инвестиции и активно развиваются. Общий объём вновь зарегистрированных и дополнительно привлечённых ПИИ составил около 20,2 млрд долларов США, что в 1,89 раза превышает показатель периода 2016–2020 годов.
Большое внимание уделялось культурной и социальной сферам, обеспечению социальной защиты с применением многих собственных, прорывных механизмов и политик. До объединения в городе Хайфон с 2024 года отсутствуют бедные домохозяйства. Залив Халонг – архипелаг Катба, а также комплекс памятников и ландшатов Йенты – Виньнгием - Коншон - Кйепбак официально внесены ЮНЕСКО в список объектов Всемирного наследия.
Оборона и безопасность были усилены; город сосредоточил усилия на построении «города без наркотиков» по указанию Генерального секретаря. Внешнеполитическая деятельность и международная интеграция продолжали активно развиваться, становясь всё более практичными и эффективными: ведётся торговля более чем со 130 странами и территориями, установлены дружественные отношения сотрудничества с 31 зарубежным регионом.
Партийная организация города Хайфона поставила цель к 2030 году: превратить Хайфон в современный индустриальный морской портовый город - цивилизованный, экологичный и комфортный для жизни, с региональным масштабом в Юго-Восточной Азии; стать пионером в индустриализации, модернизации, цифровой и зелёной трансформации, а также в инновациях; стать ведущим в стране морским экономическим центром, центром высококачественного туризма, услуг - логистики и чистой энергетики, международным центром подготовки кадров, исследований, применения и развития морской науки и технологий.
Среднегодовой рост ВРП в период 2026–2030 годов должен составить не менее 13%, при этом поставлена задача достичь 14% в год; к 2030 году ВРП на душу населения должен составить 11 247 долларов США. Доходы государственного бюджета на территории города к 2030 году должны достичь 245,5 трлн донгов. Общий объём инвестиций, реализованных в период 2026–2030 годов, составит 2,4 квадриллиона донгов. Экспортный оборот к 2030 году должен достичь не менее 75 млрд долларов США.
Для достижения указанных целей, город реализует 5 стратегических прорывов: всеобъемлющая цифровая трансформация во всех сферах; эффективное осуществление Резолюции № 226/2025/QH15 Национального собрания о пилотном применении ряда особых механизмов и политик развития города, в особенности - новой свободной торговой зоны; завершение системы планирования всего города; превращение Хайфона в региональный и международный центр морского туризма, культуры и наследия; инвестиции в образование и подготовку, развитие высококвалифицированных кадров, связанных с ключевыми отраслями.
Высоко оценивая и выражая признательность Партийному комитету Хайфона за хорошую организацию работы по проведению партийных съездов всех уровней, Премьер-министр подчеркнул, что Политический доклад и другие документы Съезда были подготовлены серьезно, научно, системно и в соответствии с реальной ситуацией, полностью интегрировали требования, руководящие взгляды, основные ориентиры Партии, Государства, Правительства и содержат Программу действий для немедленной реализации после Съезда.
Откровенно указывая на существующие ограничения, недостатки, их причины и извлечённые уроки, Премьер-министр поделился двумя большими озабоченностями. В частности, способность руководства и боеспособность некоторых первичных партийных организаций и членов партии пока не соответствуют требованиям прорывного развития; управленческие и исполнительные возможности местных органов власти в отдельных местах ещё ограничены.
Премьер-министр призвал Хайфон продолжал решительно обновлять мышление, поднимать уровень сознания - «смотреть далеко, видеть широко, мыслить глубоко, действовать масштабно»; ценить время, интеллект и умение принимать правильные решения в нужный момент; проявлять более высокую решимость, прилагать большие усилия, действовать ещё более решительно; твёрдо сохранять ведущую роль локомотива, движущей силы развития и крупного экономического центра региона и всей страны.
Подчеркнув три ключевых вопроса в направлениях, целях, задачах и решениях по развитию города в ближайший период, Премьер-министр Фам Минь Тьинь потребовал, чтобы город Хайфон глубоко усвоил, строго и эффективно реализовывал и ярко претворял в жизнь пять принципов деятельности Партии, особенно принцип демократического централизма, который является важнейшим во всей деятельности Партии.
Что касается социально-экономического развития, Хайфон должен сосредоточиться на глубоком усвоении, комплексном и эффективном осуществлении Резолюции 14-ого съезда Партии, Резолюции 1-ого съезда парторганизации города и решений Политбюро, чтобы создать прорыв в развитии по ключевым направлениям. Премьер-министр особо подчеркнул три крупных приоритета.
В частности, город должен чётко раскрыть сущность для построения и совершенствования модели социализма в увязке с формированием социалистического человека, чтобы успешно реализовать её именно в Хайфоне в эру подъёма страны; обеспечить быстрое, зелёное и устойчивое развитие, ставя человека в центр и в качестве главного субъекта, опираясь на науку и технологии, инновации и цифровую трансформацию в качестве фундамента; заботиться о духовной и материальной жизни народа так, чтобы каждый следующий год был лучше и прорывнее предыдущего; одновременно надёжно обеспечивать «безопасность, стабильность и доверие народа».
Что касается национальной обороны, безопасности и иностранных дел, Премьер-министр потребовал от Хайфона проявлять активность в трех направлениях: активно выстраивать национальную оборонную позицию, позицию народной безопасности, связанную с твердой позицией народного сердца по поддержанию политической стабильности; активно и гибко защищать стратегическую оборону; активно и широко интегрироваться на международном уровне.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь выразил надежду и уверенность, что, опираясь на героические традиции портового города и достигнутые успехи, парторганизация, власть, армия и народ Хайфона, уже сплочённые, будут ещё более единодушными, совместными усилиями приложат максимум стараний, чтобы создать импульс, силу и новый этап развития - прорывного, более быстрого, надёжного и устойчивого; чтобы в скором времени превратиться в социалистический город - гармоничный, светлый, зелёный, чистый, красивый и достойный жизни, внося весомый и эффективный вклад в реализацию двух вековых стратегических целей Партии.
На съезде было оглашено Решение Политбюро о назначении состава Городского партийного комитета, Постоянного комитета, секретаря и заместителей секретаря Городского партийного комитета Хайфона 1-ого созыва периода 2025–2030 годов. В частности, в состав Городского партийного комитета вошли 78 товарищей; в Постоянный комитет - 20 товарищей; товарищ Ле Тиен Чау назначен секретарём Городского партийного комитета; заместителями секретаря стали товарищи До Мань Хиен, Ле Ван Хиеу, Ле Нгок Чау и Фам Ван Лап.
Политбюро решило назначить 44 официальных делегата и 3 запасных делегата от партийной организации города Хайфон для участия в 14-ом Всевьетнамском партийном съезде.