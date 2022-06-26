Премьер-министр Фам Минь Тьинь участвовал в Данангском инвестиционном форуме-2022

Премьер-министр Фам Минь Тьинь выступает на форуме. Фото: VNA

На мероприятии также присутствовали руководители министерств, центральных отраслей, провинций и городов, дипломатических представительств, международных организаций во Вьетнаме, представители бизнес-ассоциаций, отечественные и иностранные инвесторы. Более 600 делегатов посетили Форум в Дананге напрямую и 300 участников участвовали в форуме в формате онлайн.

Данангский инвестиционный форум 2022 года был проведен с целью продвижения потенциала, преимуществ и инвестиционных возможностей города, а также привлечения отечественных и иностранных ресурсов для инвестирования в городе.

Выступая на форуме, Премьер-министр Фам Минь Тьинь отметил, что данный форум демонстрирует твердую решимость города содействовать социально-экономическому восстановлению и развитию. Глава Правительства высоко оценил откровенные и ответственные мнения, высказанные на форуме, выразив уверенность в том, что мероприятие будет способствовать устойчивому развитию Дананга в ближайшее время.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь подтвердил, что Дананг имеет большой потенциал, преимущества и возможности для развития, высказав пожелание, чтобы город Дананг и инвесторы сосредоточились на развитии таких приоритетных областей, как информационные технологии, инфраструктура цифровой трансформации, борьба с изменением климата, зеленная энергетика и др.

Участники форума также приняли участие в а церемонии вручения свидетельств о регистрации инвестиций, решений об утверждении инвестиционной политики и др. по ряду проектов с общим капиталом 5,6 млрд долларов США.

В рамках форума проходит выставка, на которой представлено планирование функционального зонирования в соответствии с корректировкой генерального плана развития Дананга до 2030 года с видением до 2045 года.



