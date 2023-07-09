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Премьер-министр Фам Минь Тьинь: Устранить узкие места, ускорить проекты строительства автомагистралей и проекты ОПР в дельте Меконга
В настоящее время в дельте Меконга реализуется 8 проектов скоростных автомагистралей общей протяженностью более 460 км, общий объем инвестиций составляет около 94,400 трлн донгов.
По словам руководителей министерств, отраслей и населенных пунктов, в настоящее время реализация проектов проходит в основном благополучно, но есть ряд сложностей и проблем, в основном связанных с расчисткой площадок и материала для засыпки дорожного полотна.
Выслушав мнения, сделав вывод по данному содержанию, премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул, что дельта Меконга является особо важным стратегическим районом с точки зрения политической, экономической, социальной, национальной безопасности, обороны и дипломатии всей страны, особенно сельскохозяйственным центром страны.
Недавно в дельте Меконга была начата серия проектов по строительству скоростных автомагистралей, и в то же время ускорились начатые проекты. В настоящее время в дельте Меконга завершены и введены в эксплуатацию в разном масштабе 1 этап скоростных автомагистралей общей протяженностью 171 км, реализуется 8 проектов, которые будут введены в эксплуатацию в 2026 г. Таким образом, к 2026 г. в дельте Меконга будет около 554 км автомобильных дорог.
Премьер-министр поставил перед министерствами и ведомствами конкретные задачи по решению возникших проблем. В частности, продолжить выполнение предписанных процедур, завершить расчистку территории в третьем квартале, переселить, обеспечить людям лучшим или равным со старыми местом проживания, и перенести технические работы. Самым большим узким местом проектов является обеспечение источника песчаных наполнителей, поэтому премьер-министр ставит конкретные задачи перед министерствами, ведомствами, населенными пунктами и в каждом проекте необходимо завершить процедуры эксплуатации в июле 2023 года, чтобы не повлиять на ход завершения проектов.
Премьер-министр отметил, что при реализации проектов необходимо серьезно относиться к требованиям: обеспечение качества; графики; техники, экологии; не допустить коррумпированные, негативные явления, групповые интересы, расточительство, обеспечивать законные права и интересы людей, а также обеспечивать гармонию интересов государства, народа и предприятий.
Для проектов, по которым еще не завершена расчистка площадок, премьер-министр поручил партийным комитетам всех уровней и народным комитетам провинций и городов провести работы по очистке площадок, перенести техническую инфраструктуру и обеспечить передачу 100% территории в третьем квартале 2023 г. (не позднее 31 декабря 2023 г.).
* Увеличить финансирование проектов ОПР для дельты Меконга
В настоящее время в дельте Меконга реализуется 62 проекта с использованием капитала ОПР и иностранных льготных кредитов с общим капиталом 56,442 трлн донгов (эквивалентно 2 млн долл. США, 8 млрд долл. США). В период 2021-2025 гг. на местные проекты в дельте Меконга было выделено 15,174 трлн донгов. В 2023 году населенным пунктам из центрального бюджета выделено 2,884 трлн донгов иностранного капитала. За первые 6 месяцев населенные пункты выплатили в среднем 5,3%, что намного ниже, чем в среднем по стране (15,7%).
Участники конференции отметили, что причина оставания от графики проектов с использованием капитала ОПР кроется в трудностях и препятствиях, рождаемых из-за несоответствия институциональных и правовых норм ОПР и льготных кредитов с реальностью, низкой доступности проектов, проблемы в корректировке проекта, корректировке инвестиционной политики и корректировке кредитного договора, проблемы в организации планов капиталовложений, трудностей и проблем, связанных с процессом и процедурами Вьетнама и доноров...
Завершая это содержание, премьер-министр согласился продолжать расширять и быть более гибким в кредитах ОПР для проектов и согласился выделить 90% иностранных кредитов для проектов в дельте Меконга.
Премьер-министр считал, что при решимости и решительном участии всей политической системы всех уровней, отраслей, стратегическая инфраструктура в дельте Меконга получит сильное и внезапное развитие и создаст условия для того, чтобы регион дельты Меконга стал регион с относительно высоким уровнем развития по сравнению со всей страной, с развитым уровнем социальной организации, с растущим доходом людей.