Премьер-министр Фам Минь Тьинь установил четкие сроки выполнения важнейших национальных задач

Что касается задачи по ликвидации некачественных домов по всей стране, премьер-министр поручил Министерству по делам народностей и религий продолжать обновлять и четко определять трудности и препятствия, с которыми сталкиваются населенные пункты, чтобы активно решать их в рамках своих полномочий.



Министерству строительства было поручено призвать населенные пункты к скорейшему предоставлению жилья лицам, имеющим заслуги перед революцией, и родственникам павших воинов, а также бедным и малоимущим семьям в рамках национальной целевой программы по устойчивому сокращению бедности, обеспечив выполнение поставленных задач до 27 июля 2025 года и 31 августа 2025 года, соответственно.

В тех населенных пунктах, где строительство временных и ветхих домов еще не начато, работы должны быть завершены и переданы жителям до 15 августа 2025 года.



Что касается ключевых проектов национальной транспортной инфраструктуры, глава правительства обратился к Министерству финансов с просьбой поручить Корпорации скоростных магистралей Вьетнама (VEC) ускорить подготовку технико-экономического обоснования проекта расширения участка скоростной магистрали Хошимин - Лонгтхань, утверждение которого намечено на июль 2025 года. Тем временем Министерству строительства было поручено завершить все необходимые процедуры для начала реализации проекта скоростной автомагистрали Заужай - Танфу в августе 2025 года.



Столице Ханою и провинции Ламдонг Центрального нагорья было предложено завершить все процедуры, чтобы начать строительство третьего компонента проекта кольцевой дороги № 4 в Ханое в июле 2025 года, а также проектов скоростных дорог Танфу - Баолок и Баолок - Лиенкхыонг 19 августа 2025 года.



Соответствующим провинциям было предложено принять решительные меры и применить технические решения для сокращения сроков строительства, обеспечив завершение третьего и пятого компонентов проекта кольцевой дороги № 3 в Хошимине, первого компонента проекта скоростной дороги Бьенхоа - Вунгтау, скоростной дороги Туенкуанг - Хажанг и третьего подпроекта скоростной дороги Кханьхоа - Буонматхуот в 2025 году.

В то же время городу Кантхо, провинциям Лангшон и Каобанг было поручено направить инвесторов и подрядчиков на активное решение трудностей, увеличение рабочей силы и оборудования, чтобы ускорить ход строительства скоростной автомагистрали Чаудок - Кантхо - Шокчанг, скоростной автомагистрали Хыунги - Чиланг и скоростной автомагистрали Донгданг - Чалинь.



Министерству национальной обороны и Народному комитету провинции Футхо было предложено ускорить строительство моста Фонгчау, стремясь завершить его к октябрю 2025 года.



Что касается аэропорта Жабинь, Министерству общественной безопасности, Народному комитету Ханоя и Народному комитету провинции Бакнинь было приказано мобилизовать ресурсы и решительно направить строительство проекта, его соединительной дороги с Ханоем, обеспечив соблюдение установленных сроков.



В отношении международного аэропорта Лонгтхань Министерству финансов и Министерству строительства было поручено поручить Корпорации аэропортов Вьетнама (ACV) и соответствующим ведомствам развивать достигнутый прогресс, обеспечить строгий контроль качества и безопасности труда, вести строительство рационально и эффективно, с целью полного завершения проекта в 2025 году.



Что касается освоения государственного инвестиционного капитала, премьер-министр подчеркнул, что это одна из ключевых политических задач 2025 года, которая послужит основой для ежегодной оценки и рейтинга чиновников, государственных служащих и работников.



Ускорение выделения средств должно сопровождаться обеспечением качества, технических и эстетических стандартов проектов, безопасностью на рабочем месте и строгим контролем для предотвращения превышения расходов, коррупции, нарушений, потерь и расточительства, отметил премьер-министр Фам Минь Тьинь.



Он потребовал активного контроля и оперативного решения любых возникающих вопросов непосредственно в подразделениях, на строительных площадках и в местах реализации проектов, обеспечивая своевременное, гибкое и эффективное урегулирование.



Премьер-министр подчеркнул необходимость анализа и четкого выявления недостатков и слабых мест на каждом этапе, начиная с направления, эксплуатации, управления и реализации каждого проекта, тем самым оперативно устраняя трудности, особенно в инвестиционных процедурах, оформлении земли и компенсации, приемочных испытаниях и расчете инвестиционного капитала. Он также потребовал регулярно пересматривать и своевременно перераспределять средства из проектов с медленным освоением средств в проекты с хорошими показателями освоения средств и потребностью в дополнительном финансировании, в соответствии с нормативными документами.



Министерствам, центральным ведомствам и местным органам власти было предложено продолжить анализ инвестиционных процедур, которые могут быть оптимизированы, а также выявить институциональные препятствия, связанные с реализацией проектов и освоением государственных инвестиций.