НОВОСТИ
Премьер-министр Фам Минь Тьинь успешно завершил деловую поездку в Саудовскую Аравию
По словам спецкора ВИА, за два с лишним дня работы в Саудовской Аравии премьер-министр Фам Минь Тьинь провел более 20 двусторонних и многосторонних мероприятий. Премьер-министр присутствовал на саммите АСЕАН- ССАГПЗ и выступил с важной речью, совершил двусторонние встречи с главами делегаций стран, и другие двусторонние деятельности.
Выступая на саммите АСЕАН – ССАГПЗ, премьер-министр заявил, что АСЕАН и ССАГПЗ необходимо объединить усилия, чтобы пробудить волю к самообеспеченности и самостоятельности, раскрыть ресурсы для развития и осуществлять деятельность практичным и эффективным образом с высочайшей политической решимостью, принять решительные меры, чтобы в ближайшее время добиться значительного прорыва в двухстороннем сотрудничестве.
Премьер-министр предложил развивать три связи: человеческие, культурные и трудовые; связи в торговле, инвестиции и туризме; связи в инфраструктуре посредством стратегических инвестиций для содействия сотрудничеству АСЕАН и ССАГПЗ во имя мира, стабильности и процветания как в регионах, так и во всем мире.
Затрагивая текущие напряженности в «горячих точках» мира премьер-министр также выразил точку зрения Вьетнама, которая и получила твердый консенсус других стран, по разрешению разногласий мирными мерами, основанными на международном праве.
На двусторонних встречах со странами-членами АСЕАН и ССАГПЗ премьер-министр и лидеры стран рассмотрели результаты сотрудничества между двумя сторонами и наметили направления развития более глубокого сотрудничества.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь встретился с премьер-министром и наследным принцем Саудовской Аравии, принял министров, правительственных чиновников, членов королевской семьи и крупных экономических корпораций и инвестиционных фондов Саудовской Аравии, присутствовал и выступал на бизнес-форуме Вьетнам-Саудовская Аравия, встретился с сотрубниками посольства Вьетнама и представителями вьетнамской общины в Саудовской Аравии.
Во время визита две страны подписали множество документов о сотрудничестве в области юстиции, дипломатии, предотвращения преступности, туризма и развития торговли, создав правовую основу и благоприятные условия для сотрудничества в ближайшем будущем.
Деловая поездка Премьер-министра в Саудовскую Аравию прошла успешно, способствуя укреплению политического доверия и повышению эффективности сотрудничества в сферах политики, дипломатии, торговли, инвестиций, ОПР, труда... между Вьетнамом и странами Персидского залива, особенно между Вьетнамом и Саудовской Аравией.