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Премьер-министр Фам Минь Тьинь требует принятия срочных мер по преодолению последствий тайфуна
По данным Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, "Яги" является сильнейшим тайфуном, обрушившимся на Восточное море за последние три десятилетия. Во второй половине дня 7 сентября тайфун обрушился на провинцию Куангнинь и город Хайфон. Несмотря на то, что на следующий день он ослабел и превратился в тропическую депрессию, он продолжал сеять хаос, сопровождаясь проливными дождями и ветрами, обрушившимися на северный регион.
Министерство сельского хозяйства и развития сельских районов подтвердило, что к 7:00 утра 8 сентября в Куангнине, Хайфоне и Хайзыонге погибли пять человек, а 186 человек получили ранения в Куангнине, Хайфоне, Хайзыонге и Ханое. В частности, оползень в провинции Хоабинь унес жизни четырех человек и ранил еще одного члена семьи. Из-за перебоев в подаче электроэнергии и связи многие районы оказались изолированными.
Тайфун, третий по счету, обрушившийся на страну в этом году, нанес огромный ущерб инфраструктуре: были повреждены 3279 тысяч домов, повален 401 столб электропередач, а крыши многочисленных магазинов, офисов и школ пострадали. Тысячи деревьев были вырваны с корнем, а многие рекламные щиты разбиты, что создало опасную обстановку на улицах.
Сельскохозяйственный сектор также пострадал от тайфуна: более 121 500 га посевов были затоплены, а более 1000 аквакультурных садков и плотов разрушены или унесены течением, в основном в Куангнине.
Национальный центр гидрометеорологических прогнозов выпустил предупреждение о продолжении сильных дождей в северном регионе 8-9 сентября. В некоторых районах количество осадков за сутки может превысить 200 мм, поэтому риск внезапных наводнений и оползней остается высоким.